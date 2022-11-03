Dünya Kuzey Kore 3 füze daha ateşledi
ASYA

Kuzey Kore 3 füze daha ateşledi

Kuzey Kore, Japon Denizi istikametine doğru 3 balistik füze daha fırlattı. Füze denemesinin Washington-Seul ittifakının bölgede yürüttüğü askeri tatbikatı uzatma kararı almasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

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Haber Merkezi İHA
Kuzey Kore 3 füze daha ateşledi
Japonya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Pyongyang’ın Japon Denizi istikametine doğru 3 yeni füze fırlattığı bildirildi.

Son günlerde yaptığı art arda füze denemesi ile uluslararası kamuoyunda endişeleri arttıran Kuzey Kore, füze denemelerini sürdürüyor.

Japonya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Pyongyang’ın Japon Denizi istikametine doğru 3 yeni füze fırlattığı bildirildi. Yerel saat 21.34, 21.39 ve 21.42 sıralarında havalanan füzelerin Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü ifade edilirken, bölgede seyreden uçak ve gemilerde herhangi bir hasar tespit edilmediği açıklandı. Gelişmenin ardından Japonya hükümeti son bilgileri toplamak ve analiz etmek üzere başbakanlık bünyesinde bir kriz masası kurdu.

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Füze denemelerini doğrulayan Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da atışların Hwanghae bölgesinden gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini duyurdu.

Kuzey Kore’nin son füze denemelerinin ABD ve Güney Kore’nin bölgede yürüttüğü ortak hava tatbikatını Pyongyang’a tepki olarak uzatma kararı almasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

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