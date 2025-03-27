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Kuzey Kore ilk kez paylaştı: Uçağa benziyor ama değil

Kuzey Kore ilk kez paylaştı: Uçağa benziyor ama değil

15:4027/03/2025, Perşembe
AA
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Kuzey Kore, ilk kez havadan kontrol uçağına benzeyen aracın fotoğraflarını paylaştı.
Kuzey Kore, ilk kez havadan kontrol uçağına benzeyen aracın fotoğraflarını paylaştı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) ilk defa ülkenin elinde bulunan havadan erken uyarı ve kontrol sistemi (AWACS) uçağına benzeyen bir hava aracının fotoğrafını yayımladı.

İnsansız Havacılık Teknoloji Kompleksi'nde yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen insansız hava araçlarını (İHA) inceleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, AWACS'a benzeyen uçağın içinden de görüntü verdi.


KCNA'nın haberinde ilk kez uçağın içine ve dışına ait görseller paylaşılırken, AWACS'a benzerliğine ise değinilmedi.


Görseli paylaşılan uçak, Rus yapımı İlyuşin İl-76'ya benzerken, radar antenlerini koruyan ve elektronik ekipmanları gizleyen zorlu hava koşullarına dayanıklı radomla kaplı olduğu görüntülendi.

Havadan radar gözlem sistemi

Seul merkezli Yonhap ajansı, AWACS uçağının "yerli teknoloji olmaması ve yurt dışından yardım alınarak geliştirilmesi" nedeniyle KCNA'nın haberinde bahsinin geçmediğini öne sürdü.


AWACS'lar, uçak, gemi ve diğer araçları uzun mesafelerden tespit etmek ve hava harekatına komuta etmek için tasarlanmış, havadan radar gözlem sistemi barındıran uçaklar olarak biliniyor.

#AWACS
#Kuzey Kore
#Güney Kore

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