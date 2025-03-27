Kuzey Kore ilk kez paylaştı: Uçağa benziyor ama değil

İnsansız Havacılık Teknoloji Kompleksi'nde yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen insansız hava araçlarını (İHA) inceleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, AWACS'a benzeyen uçağın içinden de görüntü verdi.

KCNA'nın haberinde ilk kez uçağın içine ve dışına ait görseller paylaşılırken, AWACS'a benzerliğine ise değinilmedi.

Görseli paylaşılan uçak, Rus yapımı İlyuşin İl-76'ya benzerken, radar antenlerini koruyan ve elektronik ekipmanları gizleyen zorlu hava koşullarına dayanıklı radomla kaplı olduğu görüntülendi.

AWACS'lar, uçak, gemi ve diğer araçları uzun mesafelerden tespit etmek ve hava harekatına komuta etmek için tasarlanmış, havadan radar gözlem sistemi barındıran uçaklar olarak biliniyor.