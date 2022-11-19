Dünya Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk defa kızıyla görüntülendi
ASYA

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk defa kızıyla görüntülendi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dünkü kıtalararası güdümlü füze denemesini yerinde takip ederken ilk defa kızı ile kameraların karşısına çıktı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk defa kızıyla görüntülendi
Kuzey Kore lideri, kıtalararası füze denemesinde ilk defa kızıyla görüntülendi

Kuzey Kore haber ajansı KCNA, denemeye ilişkin yayımladığı haberde, Kim ile adı açıklanmayan çocuğun, başkent Pyongyang'daki havaalanında kurulan füze platformu çevresinde görüldüğü fotoğraflara yer verdi.

"Hwasong-17" füzesinin fırlatışını gösteren fotoğraflarda Kim'in, elinden tuttuğu 12-13 yaşlarındaki beyaz montlu bir kız çocuğu ile tekerlekli füze platformunun önünde yürüdüğü, piste taşınırken izlediği, dikey konuma getirildikten sonra pistte dolaştığı görülüyor.

Kim'i, fırlatışı gözetleme kulesinden izlerken gösteren diğer bir fotoğrafta da beyaz montlu çocuk Kim'in yanında yer alıyor.

KCNA'nın haberinde adı belirtilmeyen çocuk, ilk kez kameraların karşısına çıktı. ABD'li basketbolcu Dennis Rodman, 2013 yılında ülkeye yaptığı ziyaretin ardından İngiliz Guardian gazetesiyle yaptığı söyleşi de Kim ile eşi Ri Sol Ju'nun "Ju Ae" adında bir bebeği olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Rodman, "Bebekleri Ju Ae'yi kucağıma aldım, Bayan Ri ile de konuştum." ifadesini kullanmıştı.

Kuzey Kore devlet medyası, Kim ile Ri'nin evliliğini Temmuz 2012'de kamuoyuna duyurmuştu. Güney Kore istihbaratı, evlilik töreninin aslında üç yıl önce yapıldığını ancak açıklanmadığını ülke makamlarıyla paylaşmıştı.

Kim'in eşi Ri, 2018 yılından sonra devlet medyasında "saygıdeğer first lady" unvanı ile anılmaya başlanmıştı. Ri'nin 2012'de hamile olduğu iddia edilmişti.

Kuzey Kore'nin kıtalararası füze denemesi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, dün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin doğu yönüne yerel saatle 10.18'de kıtalararası balistik füze fırlattığını duyurmuştu.

Japonya Savunma Bakanlığı da yerel saatle 11.23'te, füzenin Japon ulusal münhasır bölgesi içine düştüğünün tahmin edildiğini açıklamıştı.

Havada 69 dakika kalan füzenin 6 bin kilometre irtifaya çıkarak, yaklaşık 1000 kilometre menzile ulaştığı kaydedilmişti.

ABD, Japonya ve Güney Kore, fırlatışın ardından Tayland'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde acil toplantı düzenlemişti. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in çağrısıyla yapılan toplantıya Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Başbakanı Han Duck Soo'nun yanı sıra Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda başbakanları da katılmıştı.

İlk defa kızı ile görüntülendi: Kuzey Kore Lideri Kim'den füzeli gözdağı
FOTOĞRAF 11
Title
Kuzey Kore haber ajansı KCNA, denemeye ilişkin yayımladığı haberde, Kim ile adı açıklanmayan çocuğun, başkent Pyongyangdaki havaalanında kurulan füze platformu çevresinde görüldüğü fotoğraflara yer verdi.
Title
Hwasong-17 füzesinin fırlatışını gösteren fotoğraflarda Kimin, elinden tuttuğu 12-13 yaşlarındaki beyaz montlu bir kız çocuğu ile tekerlekli füze platformunun önünde yürüdüğü, piste taşınırken izlediği, dikey konuma getirildikten sonra pistte dolaştığı görülüyor.
Title
Kimi, fırlatışı gözetleme kulesinden izlerken gösteren diğer bir fotoğrafta da beyaz montlu çocuk Kimin yanında yer alıyor.
Title
KCNAnın haberinde adı belirtilmeyen çocuk, ilk kez kameraların karşısına çıktı. ABDli basketbolcu Dennis Rodman, 2013 yılında ülkeye yaptığı ziyaretin ardından İngiliz Guardian gazetesiyle yaptığı söyleşi de Kim ile eşi Ri Sol Junun Ju Ae adında bir bebeği olduğu bilgisini paylaşmıştı.
Title
Rodman, Bebekleri Ju Aeyi kucağıma aldım, Bayan Ri ile de konuştum. ifadesini kullanmıştı.
Title
Kuzey Kore devlet medyası, Kim ile Rinin evliliğini Temmuz 2012de kamuoyuna duyurmuştu. Güney Kore istihbaratı, evlilik töreninin aslında üç yıl önce yapıldığını ancak açıklanmadığını ülke makamlarıyla paylaşmıştı.
Title
Kimin eşi Ri, 2018 yılından sonra devlet medyasında saygıdeğer first lady unvanı ile anılmaya başlanmıştı. Rinin 2012de hamile olduğu iddia edilmişti.
Title
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, dün yaptığı açıklamada, Kuzey Korenin doğu yönüne yerel saatle 10.18de kıtalararası balistik füze fırlattığını duyurmuştu.
Title
Japonya Savunma Bakanlığı da yerel saatle 11.23te, füzenin Japon ulusal münhasır bölgesi içine düştüğünün tahmin edildiğini açıklamıştı.
Title
Havada 69 dakika kalan füzenin 6 bin kilometre irtifaya çıkarak, yaklaşık 1000 kilometre menzile ulaştığı kaydedilmişti.
Title
ABD, Japonya ve Güney Kore, fırlatışın ardından Taylandda düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesinde acil toplantı düzenlemişti. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harrisin çağrısıyla yapılan toplantıya Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Başbakanı Han Duck Soonun yanı sıra Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda başbakanları da katılmıştı.
İlk defa kızı ile görüntülendi: Kuzey Kore Lideri Kim'den füzeli gözdağı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, dünkü kıtalararası güdümlü füze denemesini yerinde takip ederken ilk defa kızı ile kameraların karşısına çıktı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, dün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze fırlattığını duyurmuştu.

Japon Denizi'nde sular ısınıyor: Kuzey Kore bir balistik füze daha fırlattı
DÜNYA
Japon Denizi'nde sular ısınıyor: Kuzey Kore bir balistik füze daha fırlattı

Kuzey Kore en fazla füze denemesini 2022'de yaptı
DÜNYA
Kuzey Kore en fazla füze denemesini 2022'de yaptı
İlk defakızıyla görüntülendi

İlk defa
kızıyla görüntülendi

​Kuzey Kore Lideri Kim'den füzeli gözdağı.
Uçakkamyonla çarpıştı

Uçak
kamyonla çarpıştı

​Peru'daki kazada iki kişi hayatını kaybetti.
CHPli dörtbelediyeyi işaret etti

CHP'li dört
belediyeyi işaret etti

​'Terör örgütlerine neler yapıldığını açıklayacağım'
Üç bina<br>alev alev yandı

Üç bina
alev alev yandı

İstanbul ​Sultanbeyli'de korkutan yangın.
Özel uzman<br>soruşturacak

Özel uzman
soruşturacak

​Trump'a yönelik davada sürpriz gelişme.
Boğaz'ı<br>çift yönlü kapattı

Boğaz'ı
çift yönlü kapattı

​Arızalanan dev gemi için harekete geçildi.

​700 milyar dolarlık dev enerji.

​İlk Rus gübre gemisi pazartesi yola çıkıyor.

​Keşifte en kalabalık yeri tespit etmiş.

​ABD senatosundan PKK/PYD'ye 2 milyar dolar yardım.

​CHP ve İYİ Parti arasında aday belirleme yarışı.

​Patronlardan destek geldi.

​ABD NATO bütçesinin yüzde 10'una eş değer tutarı Ukrayna'ya harcadı.

​Arap müşterilere fazla fiyattan vereceklerdi.

​İlk örnek 'Ayastefanos'taki Rus Abidesi'nin Yıkılışı'

​Twitter'da iç savaş.

​Türkiye'den dört kalıcı eser.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.