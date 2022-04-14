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Dünya Kuzey Kore lideri Kim Jong-undan ünlü haber spikerine lüks hediye
ASYA

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan ünlü haber spikerine lüks hediye

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "pembe kadın" olarak bilinen devlet medyası spikeri Ri Chun Hi'ye (79) lüks bir ev hediye etti.

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Haber Merkezi AA
Kuzey Kore lideri Kim Jong-undan ünlü haber spikerine lüks hediye
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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının haberine göre, Kim, geleneksel kıyafetlerinin rengi nedeniyle "pembe kadın" olarak tanınan spiker Ri’ye lüks bir ev hediye etti ve ondan iktidardaki İşçi Partisi’nin sesi olmaya devam etmesini istedi.

Kim, Ri’nin her zaman olduğu gibi, İşçi Partisi'ne uygun şekilde çalışmalarına devam edeceği beklentisini dile getirdi.

Korkutan füze denemesi sonrası Kim Jong Un’dan dünyaya tehdit: Geliştirmeye devam edeceğiz
FOTOĞRAF 16
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Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı’nda (KCNA) yer alan habere göre, geçtiğimiz Perşembe günü fırlatılan füzenin geliştirme sürecinde katkısı bulunan yetkililer, bilim adamları, teknisyenler ve işçilerle bir araya gelen Kim, ülkesinin \"hiçbir şeyle takas edilemez ve hiçbir şey karşılığında satılamaz caydırıcı saldırı yetenekleri geliştirmeye devam edeceğini\" ifade etti.
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Açıklamasında, \"Ancak caydırıcı vuruş yetenekleriyle, kimse tarafından durdurulamayacak ezici bir askeri güçle donatıldığınızda bir savaşı önleyebilir, ülkenin güvenliğini garanti edebilir ve emperyalistlerin tüm tehditlerini ve şantajlarını bertaraf edebilirsiniz\" diyen Kim’in, ayrıca yeni füzenin ABD’nin herhangi bir askeri hamlesini caydırmaya yardımcı olacağını da kaydettiği aktarıldı.
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Ülkenin füze programına atıfta bulunan Kim’in, \"Tüm zorluklara rağmen savunma faaliyetlerine sıkı sıkıya bağlı kalınacağını\" vurguladığı belirtildi.
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Kuzey Kore, geçtiğimiz Perşembe gerçekleştirdiği ve bu yılın 11. silah testi olarak kayıtlara geçen son füze denemesinde, Hwasong-17 tipi yeni bir kıtalararası balistik füzenin başarılı bir şekilde test edildiğini açıklamıştı.
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Pyongyang Uluslararası Havalimanı’ndan ateşlenen füzenin Japon Denizi’ndeki bir hedefi vurmadan önce 6 bin 248 kilometre irtifaya çıktığı ve bin 90 kilometre yol kat ettiği ifade edilirken, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un, ülkesinin \"ABD emperyalistleriyle uzun süredir devam eden mücadeleye tamamen hazır olduğunu\" söylediği kaydedilmişti.
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Kim’in ayrıca \"Güçlü nükleer savaş caydırıcılığımızı hem nitelik hem de nicelik olarak artırmaya devam edeceğiz\" dediği kamuoyuna yansımıştı.
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Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına rağmen denemelerini sürdüren Pyongyang’ın son hamlesine başta Japonya, Güney Kore ve ABD’den sert tepki gelirken, Kuzey Kore’nin yeni geliştirdiği füze ile ABD’yi vurabileceğine dair iddialar ise küresel güvenliğe dair endişeleri artırmıştı.
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Korkutan füze denemesi sonrası Kim Jong Un’dan dünyaya tehdit: Geliştirmeye devam edeceğiz
Geçtiğimiz hafta Hwasong-17 tipi yeni bir kıtalararası balistik füze deneyerek, bölgedeki güvenlik kaygılarını artıran Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un'dan, gerilime neden olacak yeni açıklamalar geldi. Kuzey Kore Lideri, ülkesinin "hiçbir şeyle takas edilemez ve hiçbir şey karşılığında satılamaz caydırıcı saldırı yeteneklerini geliştirmeye devam edeceğini" duyurdu.


"Mutluluktan uyuyamadık"

Ri yeni evinde aile bireylerinin mutluluk gözyaşları içinde gece boyunca uyumadığını aktardı.

Kuzey Kore lideri Kim ile ünlü spiker, dün, söz konusu hediye evi birlikte ziyaret etti. Ri’nin evdeki merdivenlerden inip çıkarken sıkıntı yaşamaması için bir çalışma başlatıldı.

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