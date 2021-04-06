Dünya Kuzey Kore Tokyo Olimpiyatlarından çekildi
ASYA

Kuzey Kore Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi

Kuzey Kore Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi

Kuzey Kore, sporcularını yeni tip koronavirüs salgınından korumak amacıyla Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacağını açıkladı. Kararın "şaşkınlıkla" karşılandığını bildiren Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi yetkilisi, "Tahmin etmemiştik, aniden oldu." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Kuzey Kore Tokyo Olimpiyatlarından çekildi
Foto/arşiv: Tokyo Olimpiyatları

Kyodo ajansının haberine göre, temmuzda düzenlenmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildiğini bildiren ilk ülke Kuzey Kore oldu.

Kuzey Kore Olimpiyat Komitesi, kararın sporcularını Kovid-19 salgınından korumak amacıyla alındığını duyurdu.

Kararın "şaşkınlıkla" karşılandığını bildiren Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi yetkilisi, "Tahmin etmemiştik, aniden oldu." ifadesini kullandı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığının açıklamasında ise "Hükümetimiz Tokyo Olimpiyatları'nın, Koreler arası uyum ve iş birliğinin artırılmasının yanı sıra Kore Yarımadası'nda barış için fırsat olacağını umuyor." ifadesi kullanıldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un daha önce, turnuvaya takım gönderme isteğini açıklamıştı.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

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