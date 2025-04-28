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Kuzey Kore’de tarihi an

Kuzey Kore’de tarihi an

04:0028/04/2025, понедельник
G: 28/04/2025, понедельник
Yeni Şafak
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Kim Jong-un
Kim Jong-un

Kuzey Kore, ordusunun 93’üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı. Nükleer silah ve balistik füze programıyla Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerine neden olan Kuzey Kore’den yeni bir savunma hamlesi daha geldiği belirtildi. Kuzey Kore yönetimi, son teknoloji silah sistemleriyle donatılan 5 bin tonluk yeni çok amaçlı savaş gemisini, ordunun 93’üncü kuruluş yıl dönümü sebebiyle Nampho Tersanesi'nde yapılan törenle denize indirdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, törene kızı Ju-ae ile katıldı. Kim, yeni üretilen geminin deniz egemenliğinin savunulmasına büyük katkı sağlayacağını kaydederek "Yeni Choe Hyon sınıfı destroyerlerin ilki olan bu geminin Kore Halk Ordusu’nun kuruluş yıl dönümünde denize indirilmesi tarihi önem taşımaktadır" değerlendirmesini yaptı.


#Kuzey Kore
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