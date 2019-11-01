Dünya Kuzey Koreden çoklu bataryalı füze denemesi
ASYA

Kuzey Kore’den yeni füze denemesi

Kuzey Kore'den çoklu bataryalı füze denemesi

Kuzey Kore, dün Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) denediği füzelerin çoklu batarya ile fırlatıldığını açıkladı. Japon Denizi'nde 12. füze denemesini yapan Kuzey Kore, son olarak 2 Ekim'de güdümlü "Pukguksong-3" füzelerini Doğu Denizi'ne fırlatmıştı.

Haber Merkezi AA
Kuzey Kore’den yeni füze denemesi yapıldı.
Kuzey Kore’den yeni füze denemesi yapıldı.

Kuzey Kore, dün Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) denediği füzelerin çoklu batarya ile fırlatıldığını açıkladı.

Kuzey Kore'nin resmi ajansı KCNA'nın haberine göre, Kore Savunma Bilimi Akademisi, dün öğleden sonra yaptığı füze denemesinde, "süper büyük" füze bataryası kullandı.

Pyongyang lideri Kim Jong-un, bataryaların aralıksız ateşleme ve itiş sistemlerinin güvenliğinin test edildiği denemenin başarıyla sonuçlanmasını memnuniyetle karşıladı.

Güney Kore, dün Japon Denizi'ne iki füze ateşlendiğini duyurmuş, ancak füzelerin türüne ve menziline ilişkin bilgi vermemişti.

Japon Denizi'nde 12. füze denemesini yapan Kuzey Kore, son olarak 2 Ekim'de güdümlü "Pukguksong-3" füzelerini Doğu Denizi'ne fırlatmıştı.

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