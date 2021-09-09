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Kuzey Makedonya'da hastane yangını: En az 10 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen şehrinde koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede yangın çıktı. İlk belirlemelere göre en az 10 kişi hayatını kaybetti. Kuzey Makedonya Sağlık Bakanlığı "Şu ana kadar yangında 10 kişinin hayatını kaybettiği onaylandı. Ancak bu sayı yükselebilir" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi AA
Kuzey Makedonyada hastane yangını: En az 10 kişi hayatını kaybetti
Yangının kontrol altına alındığı vurgulanırken, yaralıların başkent Üsküp'e nakledildiği kaydedildi.

Kuzey Makedonya'nın kuzeybatı bölgesindeki Kalkandelen şehrinde bulunan, Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü merkezde çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

Sayı yükselebilir

  • Kuzey Makedonya Sağlık Bakanlığı, Kalkandelen'de gece saatlerinde yangın meydana geldiğini ve can kaybının olduğunu duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, "Şu ana kadar yangında 10 kişinin hayatını kaybettiği onaylandı. Ancak bu sayı yükselebilir." denildi.

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Doktorların yaralıların hayatını kurtarmaya çalıştıkları belirtilen açıklamada, "Bugün çok üzücü bir gün. Sağlık Bakanı Venko Filipçe, ailelere derin başsağlığı diliyor." ifadelerine yer verildi.

Yangının kontrol altına alındığı vurgulanan açıklamada, yaralıların başkent Üsküp'e nakledildiği kaydedildi.

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Hayatta kalma mücadelesi hala sürüyor

  • Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, sosyal medya paylaşımında, büyük bir trajedinin meydana geldiğini belirterek "Yangına patlama neden oldu. Yangın söndürüldü, ancak birçok hayat da söndü. Hayatta kalma mücadelesi hala sürüyor." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Zaev, yaralılara acil şifa diledi.

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