Kuzey Makedonya'da hastane yangını: En az 10 kişi hayatını kaybetti Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen şehrinde koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü hastanede yangın çıktı. İlk belirlemelere göre en az 10 kişi hayatını kaybetti. Kuzey Makedonya Sağlık Bakanlığı "Şu ana kadar yangında 10 kişinin hayatını kaybettiği onaylandı. Ancak bu sayı yükselebilir" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi 09 Eylül 2021, 01:46 Son Güncelleme: 09 Eylül 2021, 07:02 AA