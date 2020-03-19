La Casa de Papel’in başrol oyuncusunda koronavirüs tespit edildi İspanyol dizisi La Casa de Papel’in başrol oyuncularından Itziar Ituno, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Ituno yaptığı açıklamada, "Bunun ne kadar ilerleyeceğini daha bilmiyoruz. Şimdi dayanışma zamanı. Evde kalın ve başkalarını koruyun" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 19 Mart 2020, 00:40 Son Güncelleme: 19 Mart 2020, 00:47 Yeni Şafak