Dünya La Casa de Papelin başrol oyuncusunda koronavirüs tespit edildi
KORONAVİRÜS

La Casa de Papel’in başrol oyuncusunda koronavirüs tespit edildi

İspanyol dizisi La Casa de Papel’in başrol oyuncularından Itziar Ituno, sosyal medyasından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Ituno yaptığı açıklamada, "Bunun ne kadar ilerleyeceğini daha bilmiyoruz. Şimdi dayanışma zamanı. Evde kalın ve başkalarını koruyun" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Netflix’in İspanyol dizisi La Casa de Papel’de müfettiş Raquel Murillo karakterini canlandıran oyuncu Itziar Ituno, koronavirüse yakalandı.

Sosyal medya hesabı Instagram’dan bir açıklama yapan Ituno, koronavirüs şüphesiyle hastaneye gittiğini ve yapılan testin pozitif çıktığını söyledi.

Filistin'de karantinadaki hastaya sürpriz doğum günü kutlaması
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Filistin'de karantinadaki hastaya sürpriz doğum günü kutlaması
Filistin'in Beytüllahim kentinde karantinada bulunan korona virüs hastası kadına, sağlık çalışanları tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Sağlık çalışanları şarkı söyleyerek doğum gününü kutladıkları virüs tedavisi gören kadına moral vermeye çalıştı.


"Evde kalın" çağrısı

Hesabından bir fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu Ituno, şunları söyledi:

  • “Cuma gününden beri ateş ve kuru öksürük gibi semptomlarım vardı. Bugün testin sonuçlarını aldık. Pozitif çıktı. Benim durumum hafif ama bünyesi zayıf insanlar için çok tehlikeliyim. Bu bir saçmalık değil, farkında olun, hafife almayın, hayatı tehlikede olan bir sürü insan var. Bunun ne kadar ilerleyeceğini daha bilmiyoruz. Şimdi dayanışma zamanı. Evde kalın ve başkalarını koruyun! Kendinize iyi bakın.”
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