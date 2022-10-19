Lafarge DEAŞ ile ilişkisini kabul etti: Her şey Fransa istihbaratının bilgisi dahilinde gerçekleşti

Fransız çimento üreticisi Lafarge, ABD’de görülen davada, terör örgütü DEAŞ’a yardım etme suçunu kabul etti. ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, şirket, New York Brooklyn’deki federal mahkemede anlaşma yoluna gitti. Hakkındaki “DEAŞ’a yardım etme” suçunu kabul eden Lafarge, 777,78 milyon dolar ceza ödemeye razı oldu. Lafarge’dan yapılan yazılı açıklamada, “Lafarge ve alt şirketi Lafarge Suriye, yöneticilerin bireysel eylemlerinden dolayı sorumluluğu kabul etmiştir. Bu eylemler, Lafarge’ın ceza yasasının alçakça ihlal edilmesidir. Çok üzgünüz” ifadelerine yer verildi.

FRANSIZ İSTİHBARATININ BİLGİSİ DAHİLİNDE

Anadolu Ajansı, 7 Eylül 2021’de Fransız şirketi Lafarge’ın terör örgütü DEAŞ’ı Fransa istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamıştı. Belgelere göre, Lafarge, terör örgütü DEAŞ’la ilişkisi hakkında Fransız istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdi. Fransız istihbarat ve devlet kurumları, şirketi terörü finanse ederek insanlığa karşı suç işlediği konusunda uyarmadı ve bu durumu gizli tutanaklarda itiraf etti. DEAŞ, Lafarge’dan aldığı çimentoları sığınak ve tünel yapımında kullandı.

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