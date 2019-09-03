Dünya Laheyde israile yargı yolu
ORTADOĞU

Lahey’de israil’e yargı yolu

Mahkeme, Mavi Marmara’ya yönelik saldırıyla ilgili soruşturma başlatmayan UCM savcılığından kararını gözden geçirmesini istedi. UCM savcılığı, 6 Kasım 2014’te “yoğunluk” gerekçesiyle İsrail’i yargılamayacağını ilan etmişti. Avukat Gülden Sönmez karar için “UCM’de İsrailli suçluların yargılanacağı günün yaklaştığına inanıyoruz” yorumunu yaptı.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Avukatlar karar sonrası böyle sevindiler.
Avukatlar karar sonrası böyle sevindiler.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) bağlı temyiz mahkemesi, İsrail’in 2010 yılında Gazze Özgürlük Filosu’ndaki Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin davayla ilgili UCM savcılığının soruşturma başlatmama kararını tekrar gözden geçirmesine hükmetti. UCM savcılığı, 6 Kasım 2014’te ‘yoğunluk var’ gerekçesiyle İsrail’i yargılamayacağını belirtmişti. Lahey’deki mahkemeyi takip eden Avukat Gülden Sönmez, “2 mahkeme üyesi de savcının bu direnişine karşın, mahkemenin soruşturma açması yönünde karar verebileceğini belirtti. Bu enteresan gelişme sanırım mahkeme tarihinde bir ilk” dedi.

SAVCI YANLIŞ YAPTI

Yaşananları Yeni Şafak’a anlatan Sönmez, savcılığın İsrailli suçlulara 3’üncü kez soruşturma açmama kararı aldığını belirterek, 1 Mayıs’ta itirazlar üzerine yeni bir duruşmanın gerçekleştiğini hatırlattı. Sönmez, “Bu kararla birlikte mahkeme, Savcının İsrailliler hakkında soruşturma başlatmama kararında hem usulen yanlışlar yapıldığını hem de kötü bir dil kullandığını ifade etti. Ön inceleme dairesinin kararını hiçe sayarak böyle bir karar vermesini de yanlış buldu. 5 mahkeme üyesinin oy birliğiyle savcının kararı itirazı reddedildi” ifadelerini kullandı.

YARGILANACAKLARI GÜN YAKIN!

Mavi Marmara avukatları ve mağdurların karardan oldukça memnun olduğunu aktaran Sönmez, şöyle devam etti: “Biz Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde İsrailli suçluların yargılanacağı günün yaklaştığına inanıyoruz. Biliyorsunuz daha önce ABD ve İsrail tarafından UCM savcısı ve mahkeme tehdit edilmişti. Mağdurlar bu tehditlerden dolayı da savcının böyle bir karar verdiğine dair ifadeler paylaşmışlardı. Bugün umarız bunlar haksız çıkacak şekilde savcı cesur bir karar verir. Savcı aynı kararda direnirse, UC’yle ilgili çok ciddi bir meşruiyet tartışması da ortaya çıkacaktır.”

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  • Uluslararası Ceza Mahkemesi, daha önce kapatılan Mavi Marmara davasıyla ilgili önemli bir karara imza attı. Mahkeme, konunun incelenmesi için ikinci kez talimat verdi.

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