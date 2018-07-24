Dünya Laosta baraj çöktü Çok sayıda ölü var
ASYA

Laos'ta baraj çöktü: Çok sayıda ölü var

Laos'un Attapeu eyaletindeki hidroelektrik barajının çökmesi sonucu 6 köy sular altında kaldı. Çok sayıda kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin kayıp olduğu belirtiliyor.

Haber Merkezi AA
Zor durumda olan halk için Yerel yetkililer, özellikle yiyecek ve tıbbi malzeme olmak üzere acil yardım çağrısında bulundu.
Zor durumda olan halk için Yerel yetkililer, özellikle yiyecek ve tıbbi malzeme olmak üzere acil yardım çağrısında bulundu.

Laos'un güneydoğusunda bir barajın çökmesi sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin kayıp olduğu bildirildi.


Laos Haber Ajansı, Attapeu eyaletindeki hidroelektrik barajının henüz bilinmeyen bir sebepten çöktüğünü duyurdu. Barajın çökmesi sonucu bölgedeki 6 köy sular altında kaldı. Çok sayıda kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin gönderildiği kaydedildi. Başbakan Thongloun Sisoulith, kabine toplantılarını iptal ederek bölgeye gitmek için yola çıktı.

Yerel yetkililer de bölge halkı için özellikle yiyecek ve tıbbi malzeme olmak üzere acil yardım çağrısında bulundu.

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