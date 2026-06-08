Lavrov ve BM Genel Sekreter Adayı Bachelet'ten 'tarafsızlık' vurgusu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Sekreteri adayı Michelle Bachelet'i kabul etti
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter adayı ve eski Şili Başbakanı Michelle Bachelet ile Moskova'da bir araya geldi. Görüşmede Lavrov, yeni genel sekreterin çifte standartlara değil, BM Şartı'na bağlı tarafsız ve bağımsız bir çizgi izlemesi gerektiğini belirtirken; Bachelet ise kurumun acilen reform edilmeye ihtiyacı olduğunu vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sergey Lavrov, BM Genel Sekreterliği adayları arasında yer alan eski Şili Başbakanı Michelle Bachelet'i kabul etti.
Görüşmenin başında konuşan Lavrov, BM genel sekreterinin sahip olması gereken özelliklerini sıralayarak
"Genel sekreterin, çifte standartlara değil, BM Şartı'na bağlı tarafsız ve bağımsız olması gerekiyor. Bu sefer genel sekreterin gerçekten farklı olacağından emin olmalıyız."
ifadesini kullandı.
"Uluslararası hukuku baz alacak Genel Sekretere ihtiyaç var"
"Uluslararası hukuku baz alacak Genel Sekretere ihtiyaç var"
Bachelet de BM'nin acilen iyileştirilmesi ve reform edilmesine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak,
"Bunu aday olduğumda değil, BM'de çalıştığımda daha iyi anladım. Dünyanın tarafsız, bağımsız, BM Şartı ve uluslararası hukuku baz alacak bir Genel Sekretere ihtiyacı var."
ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, nisan başında BM Genel Sekreter adayı, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ile görüşmüştü.
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