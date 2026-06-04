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Türkiye'den BM Güvenlik Konseyinde Suriye'ye destek mesajı

Türkiye'den BM Güvenlik Konseyinde Suriye'ye destek mesajı

23:124/06/2026, الخميس
AA
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Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız

BM Güvenlik Konseyinde konuşan Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye'nin kimyasal silahlardan arınma konusundaki kararlılığını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Türkiye'nin bu süreçteki desteğinin süreceğini vurguladı. Yıldız, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamında Suriye'nin askıya alınan hak ve ayrıcalıklarının yeniden tesis edilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız,
"Orta Doğu'da Durum"
başlığıyla Suriye'nin kimyasal silahlardan arındırılması hakkında toplanan BM Güvenlik Konseyinde konuştu.
Suriye hükümetinin, uluslararası toplumla yakın koordinasyon içinde kimyasal silahlarla ilgili soruna yönelik gerçek bir kararlılık sergilediğini belirten Yıldız,
"Sahada elde edilen ilerlemeyi, ciddi ve yapıcı bir yaklaşımla sağlanan desteği ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Teknik Sekreterliği personelinin görevlerini yerine getirmesine verilen desteği memnuniyetle karşılıyoruz."
dedi.
Yıldız, özellikle Suriye ve OPCW'nin son aylarda eski rejimin gizli kimyasal silah programına ilişkin ortaklaşa yürüttüğü çabaları takdir ettiklerini vurgulayarak
"Bu gelişmeyi, eski kimyasal silah programının kalıntılarının tamamen ortadan kaldırılması yolunda önemli bir adım olarak görüyoruz."
ifadesini kullandı.

"Türkiye, Suriye'nin çabalarına katkıda bulunmaya devam edecektir."

Suriye'deki kimyasal silahların tasfiyesine ilişkin sürecin teknik ve operasyonel bakımdan son derece karmaşık olduğunu vurgulayan Yıldız, sürdürülebilir ilerlemenin ancak Suriye ile kademeli, pratik ve iyi koordine edilmiş bir işbirliğiyle, sahadaki gerçeklerin tam olarak dikkate alınarak sağlanabileceğine inandıklarını kaydetti.

Yıldız,
"Türkiye, Suriye'nin çalışmalarına, teknik kapasitesini güçlendirme ve OPCW standartlarına uygun olarak kimyasal silahlarla ilgili zorlukların üstesinden gelme çabalarına katkıda bulunmaya devam edecektir."
diye konuştu.
BM'ye üye devletlere de kimyasal silahlardan arındırılmış bir Suriye'ye ulaşmak için tam destek verme çağrısında bulunan Yıldız,
"Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamında Suriye'nin askıya alınan hak ve ayrıcalıklarının yeniden tesis edilmesinin zamanı gelmiştir."
dedi.


#suriye
#bm güvenlik konseyi
#birleşmiş milletler
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