Türkiye'den BM Güvenlik Konseyinde Suriye'ye destek mesajı

"Sahada elde edilen ilerlemeyi, ciddi ve yapıcı bir yaklaşımla sağlanan desteği ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Teknik Sekreterliği personelinin görevlerini yerine getirmesine verilen desteği memnuniyetle karşılıyoruz."

"Sahada elde edilen ilerlemeyi, ciddi ve yapıcı bir yaklaşımla sağlanan desteği ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Teknik Sekreterliği personelinin görevlerini yerine getirmesine verilen desteği memnuniyetle karşılıyoruz."

"Bu gelişmeyi, eski kimyasal silah programının kalıntılarının tamamen ortadan kaldırılması yolunda önemli bir adım olarak görüyoruz."

"Bu gelişmeyi, eski kimyasal silah programının kalıntılarının tamamen ortadan kaldırılması yolunda önemli bir adım olarak görüyoruz."

Suriye'deki kimyasal silahların tasfiyesine ilişkin sürecin teknik ve operasyonel bakımdan son derece karmaşık olduğunu vurgulayan Yıldız, sürdürülebilir ilerlemenin ancak Suriye ile kademeli, pratik ve iyi koordine edilmiş bir işbirliğiyle, sahadaki gerçeklerin tam olarak dikkate alınarak sağlanabileceğine inandıklarını kaydetti.