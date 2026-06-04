Devlet sırlarını Esed ve Ruslara sattı

MİT’in sınır ötesi operasyonuyla yakalayıp Türkiye’ye getirdiği Önder Sığırcıkoğlu hakkında casusluk suçlamasıyla dava açıldı. İddianamede 35 yıl hapsi istenen eski MİT görevlisi Sığırcıklıoğlu’nun devlet sırlarını Esed rejimi ve Rus istihbaratına sızdırdığı belirtiliyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Önder Sığırcıkoğlu hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Sığırcıkoğlu'nun, geçmiş dönemde MİT'teki görevinden dolayı tanıdığı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanları Yarbay Hüseyin Harmoush ve Binbaşı Mustafa Kassum'un kaçırılarak Esed rejimine teslim edilmesi eylemini planladığı ve hayata geçirilmesini sağladığı anlatıldı.
RUSLARA BİLGİ SATTI
Sanığın, bu eylemleri nedeniyle 2012'de Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sonucunda "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve bu kararın Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nce onandığı anımsatıldı. Sığırcıkoğlu'nun 2014'te Osmaniye Açık Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilirken kendisine verilen 10 saatlik yol iznini fırsat bilerek firar ettiği belirtilen iddianamede, sanığın 2014-2024 yılları arasında devrik Esed rejiminin himayesinde Suriye'nin çeşitli bölgelerinde yaşadığı bu sürede rejim ve Rusya istihbarat servislerineMİT hakkında bilgiler ilettiği aktarıldı.
İDDİANAME KABUL EDİLDİ
Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, sanığın "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal casusluk amacıyla temin etme" ve "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama" suçlarından müebbet ile 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Savcılık, ayrıca davanın devletsırrı içeren niteliği gereği duruşmaların kapalı oturumlarla yürütülmesini istedi.