|
Dünya

Letonya Belarus sınırındaki Kapısı'nı kapatma kararı aldı

Letonya, Belarus sınırındaki Silene Kapısı'nı yasa dışı geçişlerin artması nedeniyle kapatma kararı aldı. Letonya-Belarus sınırındaki Silene Kapısı'nın, sınır bütünlüğü ile güvenliğini sağlamak ve yasa dışı geçişleri önlemek amacıyla kapatıldığı ifade edildi. Yük taşımacılığı ve insani durumlar nedeniyle gerçekleşecek yolculukların ise Paterniki Sınır Kapısı'ndan devam edeceği bildirildi.

14:10 . 19/09/2023 Salı
AA
Silene Sınır Kapısı

Silene Sınır Kapısı

Letonya, Belarus sınırındaki Silene Kapısı'nı yasa dışı geçişlerin artması nedeniyle kapatma kararı aldı.


Letonya Kamu Yayıncılığının (LSM) haberinde, söz konusu kararın, bugün Bakanlar Kurulu tarafından alındığı belirtildi.


Letonya-Belarus sınırındaki Silene Kapısı'nın, sınır bütünlüğü ile güvenliğini sağlamak ve yasa dışı geçişleri önlemek amacıyla kapatıldığı ifade edildi.


Yük taşımacılığı ve insani durumlar nedeniyle gerçekleşecek yolculukların ise Paterniki Sınır Kapısı'ndan devam edeceği bildirildi.


LSM'nin paylaştığı verilere göre, son 6 günde Letonya Sınır Muhafaza görevlileri, 894 kişinin Letonya-Belarus sınırını yasa dışı yollardan geçme girişimini engelledi.


Eylülde, şu ana kadar sınırı yasa dışı yollardan geçmeye yönelik 1773 girişim engellendi.




#Belarus
#Letonya
#Silene Kapısı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Jandarma sözleşmeli uzman erbaş alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?