Letonya Belarus sınırındaki Kapısı'nı kapatma kararı aldı

AB, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımlarına bir yenisini daha ekledi. Letonya, Litvanya, Estonya ve Finlandiya'nın ardından Polonya hükümeti de Rusya plakalı araçların bu gece yarısından itibaren Polonya'ya girişinin yasaklanacağını duyurdu.