LGBT ve pedofili sapkınlığı iğrenç boyutlara ulaştı: Küçük çocukları cinsel obje gibi sokaklarda dolaştırdılar

Gündemimiz Gazze. Gündemimiz İsrail’in barbarlığı, vahşeti. Gündemimiz modern Batı’nın modern Haçlı Seferi. Günümüz, gündemimiz Gazze halkının tüm dünyanın gözleri önünde yok edilmesi. Ancak bugün Türkiye gündemine döneceğim. Dostum İsmail Kılıçarslan önceki günkü, memleketteki ‘Kemalist zorbalık’ yazısına; “Gazze gündemine ara vermiş gibi olmak istemem ama yazmazsam çatlayacağım. O yüzden sizden de, Filistinli kardeşlerimizden de özür dileyerek yazayım” diye başlamıştı. Ben de memleketteki “LGBT