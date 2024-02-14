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Dünya

LGBT ve pedofili sapkınlığı iğrenç boyutlara ulaştı: Küçük çocukları cinsel obje gibi sokaklarda dolaştırdılar

Kitlesel iletişim araçları ile 'insan hakları' kılıfına sığınarak toplumu cinsiyetsizleştirme ve aileyi yok etme amacı güden LGBT sapkınlığının saçtığı tehlike her geçen gün boyut atlıyor. Sinemadan siyasete kadar kendisine meşruiyet zemini oluşturmaya çalışan LGBT lobisi küçük çocukları hedefe koydu. İspanya'dan yansıyan görüntüler LGBT ve pedofili sapkınlığının korkunçluğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Küçücük çocuklar ellerine LGBT paçavrası tutuşturularak cinsel obje olarak teşhir edildi.

16:24 - 14/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:35 - 14/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
İspanya'daki sapkın yürüyüşte çocukları cinsel obje gibi sergilediler.
İspanya'daki sapkın yürüyüşte çocukları cinsel obje gibi sergilediler.

Toplumun temel dinamiğini oluşturan aileyi yok etmek amacıyla şer odakları tarafından fonlanan ve yaygınlaştırılmaya çalışılan LGBT sapkınlığı ile birlikte, sosyal medya ve dijital platformlarda pedofili de normalleştirilmeye çalışılıyor.


Sanattan sinemaya, müzikten siyasete varana kadar çeşitli yöntemler ile eşcinsellik propagandası yapan LGBT lobisi, çocukları da eşcinsellik batağına düşürmek için her yolu deniyor.


Özellikle küçük yaştaki çocukları hedef alan LGBT lobisi, son zamanlarda pedofili festivalleri düzenleyerek yükselen tehlikeyi gözler önüne seriyor.





İspanya'da skandal pedofili 'festivali'


İspanya'nın
Torrevieja
şehrinde düzenlenen bir karnavalda skandal görüntüler kayda geçti.

Şehirde her yıl düzenlendiği söylenen ve sözde siyasi eleştiri yapmayı hedefleyen karnavalda pedofili skandalı yaşandı.



Cinsel obje olarak gösterilen küçük çocuklar yarı çıplak dans ettirildi. Küçük yaştaki çocuklar yürüyüş adı altında tüm şehrin ve kameraların gözleri önünde cinsel obje olarak sunuldu.


Bu sırada LGBT sapkınlığını simgeleyen flama da taşıttırılan küçük çocukların istismar edildiği bu görüntüler büyük tepki topladı.





#LGBT
#İspanya
#pedofili
#Torrevieja
2 saat önce
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