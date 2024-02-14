LGBT ve pedofili sapkınlığı iğrenç boyutlara ulaştı: Küçük çocukları cinsel obje gibi sokaklarda dolaştırdılar

Toplumun temel dinamiğini oluşturan aileyi yok etmek amacıyla şer odakları tarafından fonlanan ve yaygınlaştırılmaya çalışılan LGBT sapkınlığı ile birlikte, sosyal medya ve dijital platformlarda pedofili de normalleştirilmeye çalışılıyor.
Sanattan sinemaya, müzikten siyasete varana kadar çeşitli yöntemler ile eşcinsellik propagandası yapan LGBT lobisi, çocukları da eşcinsellik batağına düşürmek için her yolu deniyor.
Özellikle küçük yaştaki çocukları hedef alan LGBT lobisi, son zamanlarda pedofili festivalleri düzenleyerek yükselen tehlikeyi gözler önüne seriyor.
İspanya'da skandal pedofili 'festivali'
Şehirde her yıl düzenlendiği söylenen ve sözde siyasi eleştiri yapmayı hedefleyen karnavalda pedofili skandalı yaşandı.
Cinsel obje olarak gösterilen küçük çocuklar yarı çıplak dans ettirildi. Küçük yaştaki çocuklar yürüyüş adı altında tüm şehrin ve kameraların gözleri önünde cinsel obje olarak sunuldu.
Bu sırada LGBT sapkınlığını simgeleyen flama da taşıttırılan küçük çocukların istismar edildiği bu görüntüler büyük tepki topladı.