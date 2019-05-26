Liberman'dan Netanyahu'ya ret: Konuşacak bir şey yok

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mecliste temsil edilen sağ partilerin liderlerini, koalisyon hükümetinin kurulmasının önündeki en önemli engel olarak gösterilen askerlik yasa tasarısını görüşmek üzere toplantıya çağırdı.

Sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajda Netanyahu, yeniden erken seçime gidilmesini engellemek amacıyla zorunlu askerlik yasa tasarısına ilişkin yeni önerisi olduğunu belirterek, Meclisteki tüm sağ partilerin liderlerine bu akşam bir araya gelmeyi teklif etti.

Sağcı bir hükümetin kurulması ve gereksiz yere yeniden erken seçime gitmeyi önlemek için "son kez" çaba harcadığını söyleyen Netanyahu, "Sunacağım askerlik yasa tasarısı, İsrail ordusu tarafından oluşturulan ilkelere ve onun verilerine dayanıyor. Bu nedenle bu tasarının reddedilmesine hiçbir neden yok." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun davetine Liberman'dan ret

Netanyahu liderliğindeki sağcı koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için kilit role sahip İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'dan Başbakan'ın davetine olumsuz yanıt geldi.

Önceki açıklamalarında Ultra-Ortodoks Yahudilerin de (Haredi) askere alınmasını zorunlu hale getirecek yasa tasarısının Meclisten geçmemesi halinde koalisyona katılmayacağını ve kurulacak azınlık hükümetine de destek vermeyeceğini dile getiren Liberman, İsrail'in Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, "Konuşacak bir şey yok." diyerek Netanyahu'nun davetine katılmayacağını ifade etti.

Koalisyon hükümetini kurması için Netanyahu'ya tanınan süre çarşamba akşamı dolacak. Liberman'ı ikna etmeye çalışan Netanyahu ve partisi Likud, bugün yaptıkları açıklamalarla erken seçim seçeneğinin gündemde olduğunu dile getirerek eski Savunma Bakanı üzerinde baskı kurmaya çalışmıştı.

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Netanyahu'nun işi zor

Koalisyon hükümetinin kurulması için kilit role sahip İsrail Evimiz Partisi, Mecliste 5 milletvekiline sahip ve Netanyahu liderliğindeki hükümete katılmak için askerlik yasa tasarısının Meclisten geçmesini şart koşuyor.

Liberman'ın liderliğindeki parti, koalisyon hükümetine katılmazsa Netanyahu'nun partisinin başı çektiği 5 sağ partinin sandalye sayısı 60'ta kalarak güvenoyu için gerekli 61 milletvekiline ulaşamıyor.

Netanyahu, Liberman'ın şartını kabul ederse de koalisyon hükümetinde bulunmayı kabul eden ancak söz konusu yasaya karşı çıkan 8'er milletvekilli "Şas" ile Yahudi Birleşik Tevrat Partisinin desteğini kaybedecek.

Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Şas ve Yahudi Birleşik Tevrat Partisi, daha önceden yaptığı açıklamalarda, askerlik yasasının gündeme gelmesi halinde koalisyon hükümetine katılmayacaklarını ilan etmişti.

Tartışmaların odağındaki askerlik yasası

Ultra-Ortodoks Yahudilerin dini okullarında (Yeşiva) eğitim gören öğrencileri de askere almayı ve asker sayısını artırmayı öngören yasa tasarısı, koalisyon hükümetinin kurulmasının önünde en büyük engel gösteriliyor.

Söz konusu tasarı, geçen yıl yeniden gündeme gelmiş ancak Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinde yaşanan çatlaklar nedeniyle Meclise sunulmamıştı.

Askerliğin zorunlu olduğu İsrail'de yasalar gereği Yeşiva'da eğitim görenler askerlik görevinden muaf tutuluyor.



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