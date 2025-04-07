Liberya 10 bin 800 doz M çiçeği aşısı teslim aldı

Ulusal basındaki haberlere göre, AB Komisyonu Sağlık Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Kurumu tarafından Liberya'ya 10 bin 800 doz M çiçeği aşısı gönderildi.

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaşma nedenleri arasında yer alıyor.