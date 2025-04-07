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Liberya 10 bin 800 doz M çiçeği aşısı teslim aldı

Liberya 10 bin 800 doz M çiçeği aşısı teslim aldı

23:197/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Liberya 10 bin 800 doz M çiçeği aşısı teslim aldı
Liberya 10 bin 800 doz M çiçeği aşısı teslim aldı

Batı Afrika ülkelerinden Liberya, M çiçeği virüsü (Mpox) salgınıyla mücadele kapsamında gönderilen 10 bin 800 doz aşıyı teslim aldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, AB Komisyonu Sağlık Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Kurumu tarafından Liberya'ya 10 bin 800 doz M çiçeği aşısı gönderildi.


Sağlık Bakanlığına bağlı Genişletilmiş Aşılama Programı (EPI) Direktörü Yuah Nemah, aşı uygulayıcılarının eğitimlerinin ülke genelinde sürdüğünü belirtti.


Nemah, eğitimlerin ilk aşaması tamamlanırken ikinci aşamanın bitmesinin ardından aşıların hedeflenen gruplara uygulanmaya başlanacağını kaydetti.


M çiçeği virüsü


M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaşma nedenleri arasında yer alıyor.


İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

#Liberya
#M çiçeği aşısı
#Mpox

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