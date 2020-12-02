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Dünya Libya Başbakan Yardımcısı Muaytik Sadece Türkiye yanımızdaydı
AFRİKA

Libya Başbakan Yardımcısı Muaytik: Sadece Türkiye yanımızdaydı

Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik, zor dönemlerden geçerken sadece Türkiye'nin yanlarında olduğunu ve buna müteşekkir olduklarını belirtti. Partnerlerine Libya'nın yasal hükümetini desteklemeye çağırdıklarını ancak buna bir tek Türkiye'nin olumlu yanıt verdiğini söyleyen Muaytik, Türkiye ile Libya arasında askeri ve güvenlik alanlarından başlamak üzere ekonomiye dek ilişkilerin iyi olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
Muaytik, Roma'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'nda konuştu.
Muaytik, Roma'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'nda konuştu.

Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik, zor dönemlerden geçerken sadece Türkiye'nin yanlarında olduğunu ve buna müteşekkir olduklarını belirtti.

Roma'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'na video bağlantısıyla katılan Muaytik, ülkesindeki sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Libya'nın daha önce DEAŞ saldırısına maruz kaldığında pek çok yerden destek aldığını ancak, Nisan 2019'da darbeci general Halife Hafter ve milislerinin Trablus'a saldırısı sırasında bu durumun farklı geliştiğini ifade eden Muaytik, "Biz partnerlerimizi Libya'nın yasal hükümetini desteklemeye çağırdık. Türkiye olumlu yaklaştı. Sadece Türkiye'yi uluslararası alanda yanımızda ve yasal hükümeti desteklerken bulduk. Biz zor zamanımızda yanımızda duranlara müteşekkiriz." dedi.

Seçim tarihi belirlenmesi ayrı bir başarı hikayesi

Başbakan Yardımcısı Muaytik, Türkiye ile Libya arasında askeri ve güvenlik alanlarından başlamak üzere ekonomiye dek ilişkilerin iyi olduğunu söyledi.

Muaytik, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Özel Temsilcisi Stephanie Williams'ın 24 Aralık 2021'i seçim tarihi olarak koymasının ise "ayrı bir başarı hikayesi olduğunu" ifade etti.

Muaytik, ayrıca yarın da başkanlık konseyi ve devlet başkanının nasıl seçileceğine dair mekanizmaların belirleneceği bilgisini verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya ordusuna yönelik askeri eğitimi ilk mezunlarını verdi
OYNAT 03:09
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Libya ordusuna yönelik askeri eğitimi ilk mezunlarını verdi
Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaşması amacıyla TSK personeli tarafından verilen 8 haftalık eğitimleri tamamlayan Libyalı askeri öğrenciler için başkent Trablus'ta mezuniyet töreni düzenlendi. Eğitimini tamamlayan askerlerden biri törende yaptığı konuşmada, 'Libya'yı barışa ve huzura ulaştırmak için, bu kutsal görevi en derin duygularla üstlendik. Tam iki ay önce bu eğitim merkezine katıldığımız andan itibaren Libyalı ve Türk komutanlarımız bizi çok iyi yetiştirdiler. Bizleri anne ve baba şefkati ile kucaklayıp, atik ve kuvvetli olmamız için eğitip donattılar.' ifadelerini kullandı.


Amaç Libya ekonomisinin canlanması

Başbakan Yardımcısı, eylül ayında darbeci general Hafter tarafıyla görüşmesinin daha çok Libya ekonomisini ilgilendirdiğini ve petrol ihracatı üzerindeki blokajın kaldırılıp bunun gelirlere yansıtılması ve Libya ekonomisinin canlanmasının gerekliliğiyle ilgili olduğunu kaydetti.

Kendi siyasi kariyerini nasıl gördüğü sorusu da yöneltilen Muaytik, "Ben Libya toplumunun üyesiyim. Libyalılar beni lider olarak da seçebilir, muhalefete de getirebilir. Benim için hepsi uygun." yanıtını verdi.

Muaytik'ten ayrı olarak forumun bir başka paneline katılan UNSMIL Özel Temsilcisi Stephanie Williams da "Yapılacak çok iş var ve Libyalıları desteklemek ve bu ateşkes anlaşmasına saygı duyulmasını istemek gerçekten uluslararası toplumun görevidir." ifadesini kullandı.

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