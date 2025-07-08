Libya Başbakanı Dibeybe: Göç akımlarını azaltmaya katkı sağlayacak gerçek bir ortaklık istiyoruz

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, göç dosyasının ülkesinin imkanlarını aştığını, sorunun çözümü için sembolik bir destek değil, gerçek bir ortaklık istediklerini söyledi.





Başkent Trablus'ta düzenlenen mini göç zirvesine, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Malta İçişleri Bakanı Byron Camilleri katıldı.





Zirvenin açılış konuşmasını yapan Başbakan Dibeybe, insan ticaretiyle mücadele için birçok dost ülkenin desteğiyle büyük bir kampanya başlatacaklarını söyledi.

Dibeybe, Trablus ve ülkenin batısında kaçakçılık yapan çetelere karşı güvenlik harekatı başlattıklarını, dost ve kardeş ülkeleri siyasi olarak desteklemeye çağırdığını ifade etti.





"Göç dosyası ülkemizin imkanlarından daha büyük." diyen Dibeybe, sembolik bir destek değil, göç akımlarını azaltmaya katkı sağlayacak gerçek bir ortaklık istediklerini aktardı.





İçişleri Bakanlığı'na göçle mücadele konusunda uluslararası ortaklarla işbirliği içinde ulusal bir plan hazırlaması talimatı verdiğini söyleyen Dibeybe, "Libya'nın sadece bir geçiş ülkesi olarak değil, çözüm geliştirmede bir ortak olarak görülmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.





Zirvede ikili görüşmeler öncesi Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi ve katılımcı ülkelerin ilgili bakanları da konuşma yaptı.







