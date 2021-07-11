Libya Devlet Konseyi Başkanı: Türk güçleri paralı askerlerle bir tutulamaz

Başkent Trablus'ta sivil toplum temsilcileri ve basın mensuplarıyla buluşan Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri, Libya'daki yabancı askeri varlığı ele alan İkinci Berlin Konferansı'nın sonuçlarına ilişkin soru üzerine, Türk güçlerinin, Libya hükümetinin çağrısı üzerine ve imzalanan meşru anlaşmalar çerçevesinde ülkede bulunduğunu kaydetti.

"Yardım çağrımıza Türkiye yanıt verdi"

Libya'daki yabancı güçler ve paralı askerlerin varlığını değerlendiren Mişri "Fransa uçakları geldi ve Libyalıları bombaladı. Çad ve Sudanlı isyancılar, hatta Ruslar getirildi. Bunun üzerine biz de uluslararası yardım istedik ve 5 ülkeye çağrıda bulunduk. ABD, Cezayir, İtalya, Türkiye ve NATO'ya yardım çağrısında bulunduk. Çağrımıza sadece Türkiye yanıt verdi. Türkiye de bir kurumlar devleti olarak, karşılıklı imzalanan anlaşmalar için meclisinden onay aldı" dedi.

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"Önce paralı askerler çıkmalı"

Mişri, sözlerini şöyle sürdürdü: Öncelikle yabancı paralı askerlerin çıkmasıyla başlanacak. Özellikle Çadlı ve Sudanlılar. Ardından BAE gibi ülkelerin yabancı savaşçıları (çıkacak). Bu paralı savaşçılara (Rus) Wagner de dahil. Bunlardan sonra Türk güçlerinin çıkmasını konuşabiliriz. Neden? Çünkü Türk güçleri hariç tüm bu taraflar gayriresmi ve gayrimeşru yollarla geldi. Türkiye ise, meşru, resmi, aleni ve bilinen bir şekilde geldi. Bu yüzden bunlar bir tutulamaz ve hep beraber çıkması beklenemez.

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