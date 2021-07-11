Dünya Libya Devlet Konseyi Başkanı Türk güçleri paralı askerlerle bir tutulamaz
AFRİKA

Libya Devlet Konseyi Başkanı: Türk güçleri paralı askerlerle bir tutulamaz

Libya'daki Türk güçlerinin, Libya hükümetinin çağrısı üzerine ve imzalanan meşru anlaşmalar çerçevesinde ülkede bulunduğunu söyleyen Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, "Türk güçleri hariç tüm taraflar gayriresmi ve gayrimeşru yollarla geldi. Bunlar bir tutulamaz ve hep beraber çıkması beklenemez" dedi. Mişri ayrıca, yardım çağrısı yaptıklarında sadece Türkiye'nin yanıt verdiğini ifade etti.

Haber Merkezi AA
Libya Devlet Konseyi Başkanı: Türk güçleri paralı askerlerle bir tutulamaz
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri

Başkent Trablus'ta sivil toplum temsilcileri ve basın mensuplarıyla buluşan Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri, Libya'daki yabancı askeri varlığı ele alan İkinci Berlin Konferansı'nın sonuçlarına ilişkin soru üzerine, Türk güçlerinin, Libya hükümetinin çağrısı üzerine ve imzalanan meşru anlaşmalar çerçevesinde ülkede bulunduğunu kaydetti.

"Yardım çağrımıza Türkiye yanıt verdi"

Libya'daki yabancı güçler ve paralı askerlerin varlığını değerlendiren Mişri "Fransa uçakları geldi ve Libyalıları bombaladı. Çad ve Sudanlı isyancılar, hatta Ruslar getirildi. Bunun üzerine biz de uluslararası yardım istedik ve 5 ülkeye çağrıda bulunduk. ABD, Cezayir, İtalya, Türkiye ve NATO'ya yardım çağrısında bulunduk. Çağrımıza sadece Türkiye yanıt verdi. Türkiye de bir kurumlar devleti olarak, karşılıklı imzalanan anlaşmalar için meclisinden onay aldı" dedi.

"Önce paralı askerler çıkmalı"

Mişri, sözlerini şöyle sürdürdü: Öncelikle yabancı paralı askerlerin çıkmasıyla başlanacak. Özellikle Çadlı ve Sudanlılar. Ardından BAE gibi ülkelerin yabancı savaşçıları (çıkacak). Bu paralı savaşçılara (Rus) Wagner de dahil. Bunlardan sonra Türk güçlerinin çıkmasını konuşabiliriz. Neden? Çünkü Türk güçleri hariç tüm bu taraflar gayriresmi ve gayrimeşru yollarla geldi. Türkiye ise, meşru, resmi, aleni ve bilinen bir şekilde geldi. Bu yüzden bunlar bir tutulamaz ve hep beraber çıkması beklenemez.

Hafter'in provokasyonuna karşı Libyalılardan Türk bayraklı dayanışma gösterisi
DÜNYA
Hafter'in provokasyonuna karşı Libyalılardan Türk bayraklı dayanışma gösterisi

Yunan yönetimi büyükelçiyken ülkeden kovduğu Menfi'nin ayağına gitti: Türkiye-Libya anlaşmasını iptal edin
DÜNYA
Yunan yönetimi büyükelçiyken ülkeden kovduğu Menfi'nin ayağına gitti: Türkiye-Libya anlaşmasını iptal edin

Macron'un tek derdi Türkiye: Uzantımız YPG'yi vurdular Türk askeri Libya'dan çıksın
DÜNYA
Macron'un tek derdi Türkiye: Uzantımız YPG'yi vurdular Türk askeri Libya'dan çıksın
Abone Ol Google News
Mor baklava sofralarda

Mor baklava sofralarda

Gaziantepli baklava ustalarının son eseri.
Pistte oynarken öldü

Pistte oynarken öldü

​Kalp krizi geçiren adam bir anda yere yığıldı.
İnsanlığın 26 yıldır kanayan yarası: Srebrenitsa

​Ayasofya yüzbinlerce Müslümanın duasına ev sahipliği yaptı.

​Dünya denizcileri heyecanla o günü bekliyor.

​Yerli diziler yurt dışındaki Z kuşağının Türkçe'ye ilgisini artırıyor.

​Diyarbakır Anneleri Erdoğan'ın desteğinden memnun.

​CHP'nin ihraç edilenlere vaadi şehit yakınlarının tepkisini çekti.

​Osmanlı'daki 'hayvan hakları' tarihi belgelerde.

​"130 bine yeni almıştık kül oldu gitti"

​Haiti'de sokaklarda şiddet baş gösterdi, can güvenliği tehlikede.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.