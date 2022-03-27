Libya Dışişleri Bakanı Alman yetkiliyle ülkesindeki gelişmeleri görüştü

Libya Dışişleri Bakanı Menguş, görüşmeye dair sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Libyalıların taleplerini destekleme konusunda Almanya’nın ortaklığına güvendiklerini belirtti.

Bakanlık Parlamento Devlet Sekreteri Niels Annen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşme ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Almanya, Libya'da istikrar ve ekonomik kalkınma için güvenilir bir ortaktır. Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile Doha Forum’da, ülkedeki son dönemdeki endişe verici siyasi gelişmeler hakkında konuşmak için bir araya geldim."

Menguş, Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ve Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de dün Doha'da bir araya gelmişti.

REKLAM

GÜNDEM Türkiye deniz taşımacılığıyla İsrail, Libya ve Lübnan'dan turist çekecek