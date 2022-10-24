Libya DYK Başkanı Mişri: Asker kökenlilerin devlet başkanlığı engellenmeli

Trablus merkezli El-Ahrar televizyonuna konuşan Mişri, ülkedeki siyasi güçlerin seçimlerin en kısa sürede yapılması konusunda hemfikir olduğunu belirterek, "Ancak bunun için barışçıl bir anayasal temel hazırlanmalı ve tüm ülkeyi temsil eden birleşik bir hükümet kurulmalı." dedi.

Çifte vatandaşlık sahibi olanlar ile askeri kökenlilerin devlet başkanlığı adaylığı konusunda anayasal sürecin henüz tamamlanmadığını söyleyen Mişri, "Asker kökenlilerin adaylığı dışında diğer bütün konularda fikir birliği var ve benim siyasi görüşüm, görevlerinden yıllar önce istifa etmedikleri sürece askeri kökenlilerin devlet başkanı adayı olamayacağı yönünde." değerlendirmesinde bulundu.

Libya'da seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum ülkede istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte gerçekleştirilememişti.

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Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

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FOTOĞRAF 42 Dünyayı yöneten liderler arasında en uzun süre iktidarda olan lider kim?



İşte aralarında en uzun iktidarda kalan liderler sıralaması ve görev süreleri... Nikaragua



Daniel Ortega



Göreve başlama tarihi: 2007



İktidar süresi: 15 yıl Fiji



F. Bainimarama



Göreve başlama tarihi: 2006



İktidar süresi: 16 yıl Butan



J.K. Wangchuck



Göreve başlama tarihi: 2006



İktidar süresi: 16 yıl



BAE



M. Raşid Al Maktum



Göreve başlama tarihi: 2006



İktidar süresi: 16 yıl Monako



II. Albert



Göreve başlama tarihi: 2005



İktidar süresi: 17 yıl Güney Sudan



Salva Kiir Mayardit



Göreve başlama tarihi: 2005



İktidar süresi: 17 yıl Filistin



Mahmud Abbas



Göreve başlama tarihi: 2005



İktidar süresi: 17 yıl Togo



Faure Gnassingbe



Göreve başlama tarihi: 2005



İktidar süresi: 17 yıl Dominika



Roosevelt Skerriti



Göreve başlama tarihi: 2004



İktidar süresi: 18 yıl Singapur



Lee Hsien Loong



Göreve başlama tarihi: 2004



İktidar süresi: 18 yıl Lihtenştayn



Alois



Göreve başlama tarihi: 2004



İktidar süresi: 18 yıl Kamboçya



Norodom Sihamoni



Göreve başlama tarihi: 2004



İktidar süresi: 18 yıl TÜRKİYE



Recep Tayyip Erdoğan



Göreve başlama tarihi: 2003



İktidar süresi: 19 yıl Azerbaycan



İlham Aliyev



Göreve başlama tarihi: 2003



İktidar süresi: 19 yıl Özbekistan



Şavkat Mirziyoyev



Göreve başlama tarihi: 2003



İktidar süresi: 19 yıl Andora



Joan Enric Vives



Göreve başlama tarihi: 2003



İktidar süresi: 19 yıl



Saint Vincent



Ralph Gonsalves



Göreve başlama tarihi: 2001



İktidar süresi: 21 yıl Ruanda



Paul Kagame



Göreve başlama tarihi: 2000



İktidar süresi: 22 yıl Suriye



Beşar Esad



Göreve başlama tarihi: 2000



İktidar süresi: 22 yıl Rusya



Vladimir Putin



Göreve başlama tarihi: 1999



İktidar süresi: 23 yıl Ürdün



II. Abdullah



Göreve başlama tarihi: 1999



İktidar süresi: 23 yıl Fas



Muhammed VI



Göreve başlama tarihi: 1999



İktidar süresi: 23 yıl Cibuti



İ. Ömer Guelleh



Göreve başlama tarihi: 1999



İktidar süresi: 23 yıl Bahreyn



Hamed bin İsa el-Halife



Göreve başlama tarihi: 1999



İktidar süresi: 23 yıl Lüksemburg



Henri



Göreve başlama tarihi: 1998



İktidar süresi: 24 yıl Kongo-Brazzaville



D.S. Nguesso



Göreve başlama tarihi: 1997



İktidar süresi: 25 yıl Lesoto



Letsie III



Göreve başlama tarihi: 1996



İktidar süresi: 26 yıl Belarus



A. Lukaşenko



Göreve başlama tarihi: 1994



İktidar süresi: 28 yıl Tacikistan



Emomali Rahmon



Göreve başlama tarihi: 1992



İktidar süresi: 30 yıl



Eritre



Isaias Afewerki



Göreve başlama tarihi: 1991



İktidar süresi: 31 yıl Norveç



Harald V



Göreve başlama tarihi: 1990



İktidar süresi: 32 yıl Uganda



Yoweri Museveni



Göreve başlama tarihi: 1986



İktidar süresi: 36 yıl Esvatini



Mswati III



Göreve başlama tarihi: 1986



İktidar süresi: 36 yıl Lihtenştayn



Hans-Adam II



Göreve başlama tarihi: 1984



İktidar süresi: 38 yıl Kamboçya



Hun Sen



Göreve başlama tarihi: 1984



İktidar süresi: 38 yıl İran



Ali Hamaney



Göreve başlama tarihi: 1981



İktidar süresi: 41 yıl Ekvator Ginesi



T.O.N. Mbasogo



Göreve başlama tarihi: 1979



İktidar süresi: 43 yıl Kamerun



Paul Biya



Göreve başlama tarihi: 1975



İktidar süresi: 47 yıl İsveç



Carl XVI Gustaf



Göreve başlama tarihi: 1973



İktidar süresi: 49 yıl Danimarka



Margrethe II



Göreve başlama tarihi: 1972



İktidar süresi: 50 yıl Brunei



Hassanal Bolkiah



Göreve başlama tarihi: 1967



İktidar süresi: 55 yıl Aralarında 55 yıldır iktidarda olan var: İşte dünyayı yöneten ülke liderleri ve görev süreleri Dünyanın en uzun süre görevde olan liderlerin listesi belli oldu. Kimi lider aylar sonra görevden ayrılırken kimisi ise rekor sayılabilecek kadar uzun yıllar yönetebiliyor. Afrika, Güney Amerika ve Asya kıtasındaki bazı liderlerin iktidarda kalma süreleri neredeyse 40 yıla yaklaştı. Peki dünyayı yöneten liderler arasında en uzun süre iktidarda olan lider kim? BiP'te paylaş

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