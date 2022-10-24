Dünya Libya DYK Başkanı Mişri Asker kökenlilerin devlet başkanlığı engellenmeli
AFRİKA

Libya DYK Başkanı Mişri: Asker kökenlilerin devlet başkanlığı engellenmeli

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, çifte vatandaşlık sahibi olanlar ve asker kökenlilerin devlet başkanı adaylığının engellenmesi gerektiğini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Libya DYK Başkanı Mişri: Asker kökenlilerin devlet başkanlığı engellenmeli
Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri.

Trablus merkezli El-Ahrar televizyonuna konuşan Mişri, ülkedeki siyasi güçlerin seçimlerin en kısa sürede yapılması konusunda hemfikir olduğunu belirterek, "Ancak bunun için barışçıl bir anayasal temel hazırlanmalı ve tüm ülkeyi temsil eden birleşik bir hükümet kurulmalı." dedi.

Çifte vatandaşlık sahibi olanlar ile askeri kökenlilerin devlet başkanlığı adaylığı konusunda anayasal sürecin henüz tamamlanmadığını söyleyen Mişri, "Asker kökenlilerin adaylığı dışında diğer bütün konularda fikir birliği var ve benim siyasi görüşüm, görevlerinden yıllar önce istifa etmedikleri sürece askeri kökenlilerin devlet başkanı adayı olamayacağı yönünde." değerlendirmesinde bulundu.

Libya'da seçim çıkmazı

  • Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum ülkede istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte gerçekleştirilememişti.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

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Aralarında 55 yıldır iktidarda olan var: İşte dünyayı yöneten ülke liderleri ve görev süreleri
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Dünyayı yöneten liderler arasında en uzun süre iktidarda olan lider kim?

İşte aralarında en uzun iktidarda kalan liderler sıralaması ve görev süreleri...
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Nikaragua

Daniel Ortega

Göreve başlama tarihi: 2007

İktidar süresi: 15 yıl
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Fiji

F. Bainimarama

Göreve başlama tarihi: 2006

İktidar süresi: 16 yıl
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Butan

J.K. Wangchuck

Göreve başlama tarihi: 2006

İktidar süresi: 16 yıl

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BAE

M. Raşid Al Maktum

Göreve başlama tarihi: 2006

İktidar süresi: 16 yıl
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Monako

II. Albert

Göreve başlama tarihi: 2005

İktidar süresi: 17 yıl
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Güney Sudan

Salva Kiir Mayardit

Göreve başlama tarihi: 2005

İktidar süresi: 17 yıl
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Filistin

Mahmud Abbas

Göreve başlama tarihi: 2005

İktidar süresi: 17 yıl
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Togo

Faure Gnassingbe

Göreve başlama tarihi: 2005

İktidar süresi: 17 yıl
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Dominika

Roosevelt Skerriti

Göreve başlama tarihi: 2004

İktidar süresi: 18 yıl
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Singapur

Lee Hsien Loong

Göreve başlama tarihi: 2004

İktidar süresi: 18 yıl
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Lihtenştayn

Alois

Göreve başlama tarihi: 2004

İktidar süresi: 18 yıl
Title
Kamboçya

Norodom Sihamoni

Göreve başlama tarihi: 2004

İktidar süresi: 18 yıl
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TÜRKİYE

Recep Tayyip Erdoğan

Göreve başlama tarihi: 2003

İktidar süresi: 19 yıl
Title
Azerbaycan

İlham Aliyev

Göreve başlama tarihi: 2003

İktidar süresi: 19 yıl
Title
Özbekistan

Şavkat Mirziyoyev

Göreve başlama tarihi: 2003

İktidar süresi: 19 yıl
Title
Andora

Joan Enric Vives

Göreve başlama tarihi: 2003

İktidar süresi: 19 yıl

Title
Saint Vincent

Ralph Gonsalves

Göreve başlama tarihi: 2001

İktidar süresi: 21 yıl
Title
Ruanda

Paul Kagame

Göreve başlama tarihi: 2000

İktidar süresi: 22 yıl
Title
Suriye

Beşar Esad

Göreve başlama tarihi: 2000

İktidar süresi: 22 yıl
Title
Rusya

Vladimir Putin

Göreve başlama tarihi: 1999

İktidar süresi: 23 yıl
Title
Ürdün

II. Abdullah

Göreve başlama tarihi: 1999

İktidar süresi: 23 yıl
Title
Fas

Muhammed VI

Göreve başlama tarihi: 1999

İktidar süresi: 23 yıl
Title
Cibuti

İ. Ömer Guelleh

Göreve başlama tarihi: 1999

İktidar süresi: 23 yıl
Title
Bahreyn

Hamed bin İsa el-Halife

Göreve başlama tarihi: 1999

İktidar süresi: 23 yıl
Title
Lüksemburg

Henri

Göreve başlama tarihi: 1998

İktidar süresi: 24 yıl
Title
Kongo-Brazzaville

D.S. Nguesso

Göreve başlama tarihi: 1997

İktidar süresi: 25 yıl
Title
Lesoto

Letsie III

Göreve başlama tarihi: 1996

İktidar süresi: 26 yıl
Title
Belarus

A. Lukaşenko

Göreve başlama tarihi: 1994

İktidar süresi: 28 yıl
Title
Tacikistan

Emomali Rahmon

Göreve başlama tarihi: 1992

İktidar süresi: 30 yıl

Title
Eritre

Isaias Afewerki

Göreve başlama tarihi: 1991

İktidar süresi: 31 yıl
Title
Norveç

Harald V

Göreve başlama tarihi: 1990

İktidar süresi: 32 yıl
Title
Uganda

Yoweri Museveni

Göreve başlama tarihi: 1986

İktidar süresi: 36 yıl
Title
Esvatini

Mswati III

Göreve başlama tarihi: 1986

İktidar süresi: 36 yıl
Title
Lihtenştayn

Hans-Adam II

Göreve başlama tarihi: 1984

İktidar süresi: 38 yıl
Title
Kamboçya

Hun Sen

Göreve başlama tarihi: 1984

İktidar süresi: 38 yıl
Title
İran

Ali Hamaney

Göreve başlama tarihi: 1981

İktidar süresi: 41 yıl
Title
Ekvator Ginesi

T.O.N. Mbasogo

Göreve başlama tarihi: 1979

İktidar süresi: 43 yıl
Title
Kamerun

Paul Biya

Göreve başlama tarihi: 1975

İktidar süresi: 47 yıl
Title
İsveç

Carl XVI Gustaf

Göreve başlama tarihi: 1973

İktidar süresi: 49 yıl
Title
Danimarka

Margrethe II

Göreve başlama tarihi: 1972

İktidar süresi: 50 yıl
Title
Brunei

Hassanal Bolkiah

Göreve başlama tarihi: 1967

İktidar süresi: 55 yıl
Aralarında 55 yıldır iktidarda olan var: İşte dünyayı yöneten ülke liderleri ve görev süreleri
Dünyanın en uzun süre görevde olan liderlerin listesi belli oldu. Kimi lider aylar sonra görevden ayrılırken kimisi ise rekor sayılabilecek kadar uzun yıllar yönetebiliyor. Afrika, Güney Amerika ve Asya kıtasındaki bazı liderlerin iktidarda kalma süreleri neredeyse 40 yıla yaklaştı. Peki dünyayı yöneten liderler arasında en uzun süre iktidarda olan lider kim?


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