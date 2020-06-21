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Dünya Libya hükümetinden Mısırın darbeci Cumhurbaşkanı Sisiye sert tepki Savaş ilanı sayarız
AFRİKA

Libya hükümetinden Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi’ye sert tepki: Savaş ilanı sayarız

Libya hükümeti, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libya'ya yönelik askeri müdahale tehdidi içeren beyanlarını, Libya'nın içişlerine karışma ve "savaş ilanı" olarak gördüğünü açıkladı.

Haber Merkezi AA
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac

Libya Hükümeti Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Libya'nın egemenliğine tecavüz ve içişlerine karışma anlamına gelen, Mısır Cumhurbaşkanı'nın Libya'daki darbecileri, milisleri ve paralı askerleri desteklemesi yönündeki açıklamaları kabul edilemez. Bunlar düşmanca adımlar ve içişlere açık bir müdahale ve savaş ilanı olarak görülür." ifadeleri yer aldı.

Sisi'nin Libya ile askeri anlaşmaya varma yönündeki ifadelerine işaret edilen açıklamada, "hükümetin Libya devletinin tek meşru temsilcisi olduğu ve anlaşmalarının, ittifaklarının biçim ve türünü tek başına belirleme hakkına sahip olduğunu hatırlattığı" aktarıldı.

Libya hükümeti, kendilerinin bu sürece kadar hep siyasi çözüm çağrısı yaptığını, ancak ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ve destekçilerinin başkente yönelik saldırı başlattığını, birçok ülkenin de bu süreçte Hafter'in ihlallerine ve suçlarına karşı izleyici kaldığını vurguladı.

Hafter'in yenilgiye uğratılmasının ardından bu ülkelerin "siyasi çözüm ve diyalog" sözleri etmeye başladığını aktaran Libya hükümeti, şimdi bu ülkelerin de askeri müdahale tehdidinde bulunduğuna işaret etti.

Libya hükümeti açıklamasında, "Libya'nın tamamı kırmızı çizgidir ve kırmızı çizgiler alevli açıklamalarla değil şehitlerin kanıyla çizilir." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, Sirte vilayetinin 2016 yılında DEAŞ terör örgütünden yüzlerce can kaybı ve binlerce yaralıya mal olarak temizlendiğine işaret eden ve bu ülkelerin "Sirte kurtarılırken nerede olduğu" sorusunu yönelten Libya hükümeti, ülkenin tamamında meşru otoriteyi tesis etmek için askeri operasyonların zamanının ve mekanının ancak kendileri tarafından belirlenebileceğini vurguladı.

Libya hükümeti, uluslararası toplumu bu gerilim karşısında sorumluluklarını üstlenmeye davet ederek, tarafsız biçimde Libyalıları bir araya getirebileceği zaman bir arabuluculuk girişimini memnuniyetle karşılayacaklarını da belirtti.

Sisi'den Libya'ya müdahale tehdidi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.

Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandıracaklarını belirten Sisi, "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." demişti.

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