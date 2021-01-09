Libya İçişleri Bakanı Başağa: Türkiye'nin desteğiyle büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, ülkenin batısındaki militanlara ve insan kaçakçılarına yönelik Türkiye destekli büyük bir operasyon yapmaya hazırlandıklarını bildirdi. Libya'da savaş sonrası istikrar için Biden yönetiminden umutlu olduklarını kaydeden Başağa, operasyona ABD'nin de destek vermesi çağrısı yaptı.

Gelecek hükümette başbakanlığın en güçlü adayı olan Başağa, ülkedeki yabancı kuvvetlerin çekilmesinin kademeli olacağını kaydetti.

"Türkiye ve Rusya'nın Libya'da milyarlarca dolarlık kontratlarla ilgilendiğini" belirten Başağa, "Libya'nın Rusya'ya, paralı askerler ayrılırsa iş konuşmaya hazır olduğunu ilettiğini" söyledi.

Biden yönetimin Libya'nın istikrarı ve uzlaşmasında büyük rolü olmasını umuyoruz

BM'nin Libya'da desteklediği yönetimin güçlü isimleri arasında gösterilen ve gelecekte Libya'nın başbakanı olacağı konuşulan Başağa, "Joe Biden'ın seçim zaferi ile umutlarımız büyük ölçüde yükseldi. Yeni yönetimin Libya'nın istikrarı ve uzlaşmasında büyük rolü olmasını umuyoruz. " ifadelerini kullandı.

ABD'nin batıda yapılacak operasyonu destekleyeceğini umduklarını belirten Başağa, "Türkiye zaten destek sözü verdi. ABD'nin Libya'ya sızan terörist unsurları bitirmemize yardımcı olacağını umuyoruz.'' şeklinde konuştu.

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Trump yönetiminin Libya konusundaki pozisyonu zaman zaman "kafa karıştırıcı" oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı, Hafter'in Trablus'a yönelik baskısını kınadı, ancak daha sonra Trump, Hafter ile bir telefon görüşmesi yaptı ve onu terörizmle savaştığı için övdü. Yönetim daha sonra, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından da desteklenen Hafter'in istihdam ettiği Rus paralı askerlerine karşı olduğunu bildirdi.

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