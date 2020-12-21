Libya Müftüsü: Sadece Türkiye yanımızda

Libya Büyük Müftüsü Sadık el-Giryani, ülkede yaşanan son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye, Libya’da attığı adımlardan dolayı batı ve diğer ülkeler tarafından saldırıya uğramaktadır. Fransa, BAE ve Mısır gibi ülkeler Türkiye Cumhuriyeti’nin Libya halkının yanında olmasından dolayı rahatsızdır” dedi. Son zamanlarda yaptığı açıklamalar ile dikkat çeken Libya Büyük Müftüsü Sadık el-Giryani, ülkede yaşanan son gelişmelere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Libya Müftüsü Sadık el-Giryani, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Libya halkının yanında olduğu için diğer devletler tarafından saldırı altında olduğunu vurgulayarak, Libya halkını doğruları yanlıştan ayırması konusunda uyardı.

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El-Giryani açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

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