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Dünya Libya Ordusu, Sirtede Haftere bağlı 10 militan etkisiz hale getirdi
AFRİKA

Libya Ordusu, Sirte'de Hafter'e bağlı 10 militan etkisiz hale getirdi

Libya Ordusunun Sirte kentine düzenlediği hava saldırısında, darbeci Hafter’e bağlı 10 militan öldürüldü.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Öfke Volkanı Operasyonu sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Libya Ordusu Resmi Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, Hava Kuvvetlerinin Sirte'ye düzenlediği 3 saldırıda, bir top, zırhlı bir araç ve iki silahlı aracın imha edildiğini, 10 Hafter milisinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

  • Libya Ordusu dün, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri, Hafter'e bağlı militanlardan kurtarmak için "Zafer Yolları" adını verdikleri yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.

Başkent Trablus'un yaklaşık 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'ye ilerleyen Libya Ordusu, dün Sirte'nin batısındaki Vişke beldesini Hafter milislerinden kurtarmıştı.

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