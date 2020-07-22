Libya ordusu Sirte'ye sevkiyatını sürdürürken darbeci Hafter milisleri kendi aralarında birbirine girdi

Libya ordusu, ülkedeki krizin çözümüne ilişkin devam eden uluslararası müzakerelerin başarısız olması durumunda Petrol Hilali bölgesine yakın orta kesimleri kurtarma operasyonlarına hazırlık için çeşitli kentlerdeki güçlerini Sirte cephesine sevk etmeyi sürdürüyor.

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler ise batı bölgelerinde Libya ordusu karşısında aldıkları hezimetlerin yanı sıra Petrol Hilali bölgesi dahil kendi aralarında çıkan çatışmalar ve Cufra halkının kentteki kaçırma ve öldürme olayları nedeniyle düzenlediği protestolar nedeniyle çıkmaza girmiş durumda.

OYNAT 03:15 Mısır ordusunun Libya'yı işgali Sisi'nin sonunu getirebilir Türkiye'nin verdiği askeri desteğin ardından Libya'da savaşın dengesinin değişmesi Hafter destekçisi ülkelerin planlarını alt üst etti. Libya konusunun özellikle Türkiye, ABD ve Rusya arasında bir konu haline gelmesi Mısır'daki darbeci Sisi yönetimini oldukça rahatsız ediyor. Sirte ve Cufra'yı kırmızı çizgi ilan eden Mısır yönetimi gerçekten Libya'ya askeri bir müdahalede bulunabilir mi? Yeni Şafak Editörü Hasan Hız sürecin perde arkasını anlattı:

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Libya ordusu için en büyük sorun: Wagner

Hafter milisleri hatta Sudan ve Çad'dan gelen paralı askerler Libya ordusu için büyük bir sorun teşkil etmiyor. Ancak Hafter saflarındaki Rus güvenlik şirketi Wagner'e mensup paralı askerler, Libya ordusunun sahil kenti Sirte ve Trablus'un güneydoğusundaki Cufra Hava Üssü'nü kurtarma operasyonlarının önündeki en büyük tehdit olarak görülüyor.

Ülkede Wagner'a mensup 2 bin ila 2 bin 500 yabancı paralı asker olduğu belirtiliyor. Söz konusu paralı askerler, MIG-29 ve Suhoy Su-24 tipi en az 14 uçak, çoğu Çin yapımı Wing Loong tipi insansız hava araçları ve Rus yapımı hava savunma sistemlerinin tedarikiyle de daha tehlikeli bir hal alıyor.

Wagner'in paralı askerleri Libya ordusunun ilerleyişini engellemek ve savaş bitse dahi büyük zararlar vermek için Trablus'un güneyinde yaptıkları gibi Sirte cephe hattına da mayınlar döşedi.

Arap basını, askeri kaynaklara dayandırarak, Wagner'in paralı askerlerinin, Sirte'nin batısından doğusuna, Cufra'da ise Veddan, Hun, Sukne'den şehrin doğusundaki Zilleh'e doğru çekildiği yönünde haberlere yer verdi.

Wagner, Cufra ve Sirte'den ağır mühimmatlarıyla birlikte çekildiyse, Hafter milislerinin uzun süre direnmesi zor görünüyor.

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'Siyasi bir anlaşmaya varılması da muhtemel'

Bunun bir örneği Trablus'taki çatışmalarda yaşandı. Wagner'in paralı askerleri Trablus'un güneydoğusundaki Beni Velid'e çekildiğinde Hafter milisleri, birkaç gün içinde tüm batı bölgelerinde büyük çöküş yaşamıştı.

Libya ordusunun, 17 Ocak'tan beri kapalı olan petrol sahaları ve limanlarının açılmasıyla, Sirte'ye belki de Cufra'ya savaşmadan girmesini sağlayacak siyasi bir anlaşmaya varılması da muhtemel.

Libya Başbakanı'nın Mağrib Temsilcisi Cuma el-Kumati, pazar günü sosyal medya hesabından, tutuklu iki Rus vatandaşının serbest bırakılması ve Rusya ile yapılan başka anlaşmaların yakında Sirte ve Cufra'nın Hafter milislerinden kurtarılmasına yol açacağı yönünde bir paylaşımda bulundu.

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Kumati, Libya'da krizi bitirecek bir yola girilmesi için başlıca şartların petrol ihracatının yeniden başlaması ve Hafter milislerinin sahneden tamamen çekilmesi olduğunu vurguladı.

FOTOĞRAF 13 Maliyeti çok düşük olan bu kamikaze dronelar aynı zamanda suikast için de kullanılabiliyor Hedefe nokta atışı ile giden dronelar SİHA'ların tespit ettiği düşman güçleri yok ediyor. Ostim Teknopark'taki tesiste, yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren Otonom Döner Kanatlı Vurucu İHA Kargu için alınan siparişlere ilişkin yoğun bir çalışma yürütülüyor. Kargu'nun Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunulan tüm versiyonlarının testleri, kalite standartlarına uygun üretimi hassas şekilde gerçekleştiriliyor. Bunun yanında sahadan gelen geri dönüşler ve üretim sürecinde elde edilen kazanımlar da daha etkin bir Kargu oluşturulmasına yönelik olarak kullanılıyor. Güvenlik güçlerinin kullanımına sunulmak üzere 500'ün üzerinde Kargu siparişi alan STM, partiler halinde bunların teslimatını gerçekleştiriyor. Şirket, yakın zamanda yeni Kargu teslimatına hazırlanıyor. Kargu, yaklaşık 1 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Sahadaki kullanım, Kargu'nun gelişimi ve çok daha etkin bir platform olmasına önemli katkılar sağladı Sahip olduğu çok gelişmiş bilgisayarlı görü imkanlarıyla tek başına rahatlıkla görev yapabilen Kargu'nun sürü halinde kullanımına yönelik ilk uygulamalar da geçen yıl yapıldı. Yürütülen çalışmalarla 20'den fazla Kargu platformu sürü halinde görev yapabilir hale getirildi.Sahip olduğu çok gelişmiş bilgisayarlı görü imkanlarıyla tek başına rahatlıkla görev yapabilen Kargu'nun sürü halinde kullanımına yönelik ilk uygulamalar da geçen yıl yapıldı. Yürütülen çalışmalarla 20'den fazla Kargu platformu sürü halinde görev yapabilir hale getirildi. Aynı anda yüzlerce Kargu bir arada operasyon yapabilirken dünyada bu kabiliyete sahip nadir dronelardan biri Daha önce farklı ülkelerde testlere ve denemelere katılan Kargu, performansıyla beğeni topladı. Kargu, bu süreçte tropik, çöl, tundra iklim koşullarında denendi ve başarıyla görev yapabileceğini ortaya koydu. Kamikaze drone Kargu'nun ihracatına yönelik 3 ülkeyle görüşmeler yürütülüyor. Ürünün ihracıyla birlikte ülkemizin döviz ihtiyacına da ciddi bir katkısı olacak. Bu projenin arkasında da diğer birçok projenin arkasında olduğu gibi büyük oranda genç mühendisler var. Libya'da Hafter'e kök söktüren Kamikaze dronelar işte böyle üretiliyor STM'nin kamuoyunda "kamikaze drone" olarak bilinen vurucu insansız hava aracı (İHA) üretimini gerçekleştirdiği Ostim Teknopark'taki yerleşkesinin kapılarını ilk kez açtı. Türkiye'nin insansız hava gücüne güç katan bu droneların işte böyle üretiliyor. BiP'te paylaş

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Hafter milislerinin yüzde 80'inden fazlası paralı asker

Mısır yönetimi, Sirte-Cufra hattının aşılması halinde Libya'ya askeri müdahale tehdidinde bulundu. Buna Libya'dan ve uluslararası taraflardan tepkiler gelince tehdidin tonu değişerek yerini "barış ve siyasi çözüm" söylemlerine bıraktı.

Bu kapsamda Mısır Ulusal Savunma Konseyi, pazar günü Libya krizini bitirme konusunda siyasi çözüme bağlı olduklarını kaydetti.

Mısır'ın Libya'daki Hafter milisleri ile silahlı kabile güçlerine lojistik ve sınırlı hava desteği vermesi beklenen bir durum. Ancak bir yanda Nil Nehri üzerinde hakimiyet mücadelesine yol açan Hedasi Barajı krizi varken Mısır'ın Libya'da uzun soluklu bir savaşa girmesi uzak ihtimal olarak görülüyor.

Hafter milisleri arasında sayı açısından büyük bir grubu oluşturan Sudan ve Çad'dan gelen paralı askerler ise silahlarının sınırlı olması nedeniyle büyük bir tehlike teşkil etmiyor.

Sudan hükümeti de son zamanlarda savaşmak için Libya'ya gitmek isteyenleri köşeye sıkıştırmaya başladı. Hartum yönetimi, şubat ayından bu yana savaşmak için Libya'ya gitmek isteyen 525 kişiyi gözaltına aldı.

Libya Ordusu Batı Harekat Dairesi Komutanı Usame Cuveyli'ye göre Hafter milislerinin yüzde 80'inden fazlasını paralı askerler oluşturuyor.

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Hafter milisleri arasındaki sorunlar

Hafter milisleri kendi içlerinde de sosyal ve güvenlik konularında sorunlar yaşıyor. Bu durumu, Hafter saflarındaki iki farklı grubun çatışması, ülkenin doğusundaki öldürme ve kaçırma olaylarının protesto edildiği gösteriler gözler önüne seriyor.

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Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), 19 Temmuz'da Hafter'e bağlı 2 silahlı grup arasında Sirte Körfezi'ndeki petrol tesisleri yakınında çatışmalar yaşandığını duyurmuştu.

Açıklamada, çatışmaların doğudaki Brega bölgesinde Hafter'e bağlı Es-Saika (Yıldırım) ismi verilen silahlı bir grup ile petrol tesisleri muhafızları arasında yaşandığı kaydedilmişti.

Petrol tesislerinden Rus güvenlik şirketi Wagner ile Suriyeli paralı savaşçılar ve Sudanlı Cancavid milislerinin çıkarılmasının önemine işaret eden NOC, petrol bölgelerinin emniyetinin, profesyonel, bağımsız ve disiplinli bir güvenlik gücünün şemsiyesi altında yeniden yapılandırılması çağrısında bulunmuştu.

Libyalıları endişelendiren tek şey, Hafter'e bağlı güçlerin petrol tesisleri yakınlarında çatışması değil. Ülkenin doğusunda Hafter milislerinin gerçekleştirdiği işkenceyle öldürme ve kaçırma olayları da insanları sokaklara ve meydanlara döktü.

Yerel basına göre, Hafter milisleri, Cufra vilayetinin merkezi Hun kentinde, farklı zamanlarda 3 genci kaçırarak, işkenceyle öldürdü. Bunun üzerine kent sakinleri bu durumu protesto etmek için defalarca gösteriler düzenledi.

Cufra'nın Şahat kentinde de 10 Temmuz'da, geçen mayıs ayında kaçırılan Hafter’in Tobruk kentinde kurduğu sözde hükümetin Maliye Bakanı Kamil el-Hasi ve Ekim 2019'da Bingazi'de kaçırılan Makbule el-Hasi için gösteriler düzenlendi.

Öyle görülüyor ki tüm bu olaylar ışığında gelecek günlerde Sirte, Cufra ve Petrol Hilali bölgesi için siyasi çözüm ya da sorunların daha da artması gibi önemli gelişmeler yaşanacak.

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