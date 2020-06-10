Libya ordusundan Sirte'deki darbeci Hafter milislerine hava operasyonu

Teknoloji

Bayraktar TB2'den milli havacılık tarihi rekoru

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Milli havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı. Bayraktar TB2, 200 bin saat; sabırla, aşkla, azimle, Türkiye için göklerde görevde. Bu, milli bir hava aracıyla uçulan en uzun görev saati" açıklamasında bulundu.