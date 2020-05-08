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Dünya Libya ordusundan Vatiyye Askeri Üssüne hava harekatı
ORTADOĞU

Libya ordusundan Vatiyye Askeri Üssü'ne hava harekatı

Libya ordusu hava unsurları, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin bulunduğu başkent Trablus’un güneyindeki Vatiyye Askeri Hava Üssü ve çevresindeki 5 noktaya operasyon düzenledi.

Haber Merkezi AA
Hava operasyonlarında 10'dan fazla milis etkisiz hale getirildi
Hava operasyonlarında 10'dan fazla milis etkisiz hale getirildi

Libya hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin bulunduğu Vatiyye Askeri Hava Üssü ve Babu'l Hac bölgelerine bugün düzenlenen hava operasyonlarında 10'dan fazla milisin etkisiz hale getirildiği, onlarca milisin yaralandığı belirtildi.

  • Silah ve mühimmat yüklü bazı askeri araçların da imha edildiği aktarılan açıklamada, hedeflerin tam isabetle başarıyla vurulduğu kaydedildi.

3 BİN KİLOMETREKARELİK ALAN HAFTER'DEN TEMİZLENDİ

Libya ordusu 25 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonunu başlatmış, 13 Nisan'da da Trablus'un batısındaki 7 belde ve bir şehri Hafter milislerinden geri alarak, başkentten Tunus sınırına kadarki sahil şeridinde üç bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlemişti.

10 BİN ASKERLİK KAPASİTESİ VAR

Çölün ortasında geniş ve korunaklı bir askeri alan olan Vatiyye, 7 ila 10 bin askerlik kapasitesiyle stratejik önem taşıyor.

  • Libya ordusu, yakın zamanda, üssü milislerden geri almak için düzenlenen operasyonlarla "paralı asker ve milislerin barınağı, sivillere yönelik hava saldırılarının kaynağı durumundaki Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığını" kaydetmişti.

NELER OLUYOR | Libya'da kim kiminle savaşıyor, Türkiye neden asker gönderiyor?
OYNAT 00:00
NELER OLUYOR | Libya'da kim kiminle savaşıyor, Türkiye neden asker gönderiyor?
2011 yılında Kaddafi'nin öldürülmesiyle bir türlü istikrar sağlayamayan Libya, Türkiye ve dünya gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. Suudi Arabistan'dan Mısır'a, Fransa'dan Rusya'ya kadar birçok ülke Libya'daki gelişmeleri çok yakından takip etmekle kalmıyor, hem askeri hem de diplomatik olarak bu ülkede söz sahibi olmaya çalışıyor. Avrupa'nın güney kapısı konumunda olan ve zengin petrol kaynakları ile öne çıkan Libya, özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle birlikte kilit ülke haline geldi.

Peki Libya'da neler oluyor? Kim kimle savaşıyor? Türkiye neden bu ülkeye asker gönderiyor? 'Neler Oluyor?' serisinin ilk bölümü 'Libya'da neler oluyor?' ile karşınızdayız.
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