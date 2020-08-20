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Dünya Libyada 2 milyon insan yardıma muhtaç
ORTADOĞU

Libya'da 2 milyon insan yardıma muhtaç durumda

Libya'da 2 milyon insan yardıma muhtaç

Libya'nın başkenti Trablus merkezli sivil toplum kuruluşu Libya İnsan Hakları Ulusal Komisyonu'nun açıklamasına göre ülkedeki silahlı çatışmalardan zarar görenlerin sayısı daha önce hiç olmadığı kadar artarken, ülke genelinde insani yardıma ihtiyacı olanların sayısı 2 milyona yaklaştı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Libya İnsan Hakları Ulusal Komisyonu, ülke genelinde iki milyon kişinin acil insani yardıma ihtiyacı olduğunu açıkladı.

  • Başkent Trablus merkezli sivil toplum kuruluşunun 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yaptığı açıklamaya göre, ülkedeki silahlı çatışmalardan zarar görenlerin sayısı daha önce hiç olmadığı kadar artarken, ülke genelinde insani yardıma ihtiyacı olanların sayısı 2 milyona yaklaştı.

Sayı artıyor

Açıklamada, savaştan etkilenenlerin sayısının ve yardım ihtiyacının artmaya devam ettiği vurgulandı.

Libya krizindeki taraflara da çağrı yapılan açıklamada, insani yardım faaliyeti yürüten yerli ve uluslararası kuruluşlara saygı gösterilmesi, sağlık ve yardım ekiplerinin çalışmalarına engel olacak eylemlerden kaçınarak gerekli dayanışmanın gösterilmesi istendi.

  • Afrika'nın petrol zengini ülkesi Libya, 2011'de başlayan iç savaşın ardından, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya hükümetine karşı son yıllarda yürüttüğü savaş nedeniyle şiddet sarmalına sürüklendi.

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