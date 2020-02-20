Dünya Libyada 25 Hafter milisi etkisiz hale getirildi
ORTADOĞU

Libya'da 25 Hafter milisi etkisiz hale getirildi

Birleşmiş Milletler nezdinde tanınırlığı olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı askeri güçler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında savaşan milislerden 25'ini etkisiz hale getirdi.

Haber Merkezi AA
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UMH tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecei yaptığı açıklamada, Hafter güçlerinin bu sabah başkent Trablus yakınlarındaki Hallatat bölgesine düzenlediği saldırı sonrası gerçekleştirdikleri operasyonda en az 25 silahlı milisin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

  • Hafter milislerinin UHM askeri güçlerinin bulunduğu karargaha top atışı düzenlediğini aktaran Mecei, saldırıya misliyle karşılık verildiğini ve silahlı milislerden bazılarının esir alındığını kaydetti. Mecei, esir alınan milislerin sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

Hafter güçlerinin önceki gün Trablus Limanı'na düzenlediği roket saldırısında 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 sivil ise yaralanmıştı. UMH, saldırının ardından Hafter ile Cenevre'de yapılacak 5 5 askeri müzakerelerin yanı sıra ekonomik ve siyasi görüşmeleri de askıya aldığını duyurmuştu.

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NELER OLUYOR | Libya'da kim kiminle savaşıyor, Türkiye neden asker gönderiyor?
2011 yılında Kaddafi'nin öldürülmesiyle bir türlü istikrar sağlayamayan Libya, Türkiye ve dünya gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. Suudi Arabistan'dan Mısır'a, Fransa'dan Rusya'ya kadar birçok ülke Libya'daki gelişmeleri çok yakından takip etmekle kalmıyor, hem askeri hem de diplomatik olarak bu ülkede söz sahibi olmaya çalışıyor. Avrupa'nın güney kapısı konumunda olan ve zengin petrol kaynakları ile öne çıkan Libya, özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle birlikte kilit ülke haline geldi.

Peki Libya'da neler oluyor? Kim kimle savaşıyor? Türkiye neden bu ülkeye asker gönderiyor? 'Neler Oluyor?' serisinin ilk bölümü 'Libya'da neler oluyor?' ile karşınızdayız.


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