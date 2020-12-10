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Dünya Libyada alıkonan Türk gemisi serbest bırakıldı
ORTADOĞU

Libya'da alıkonan Türk gemisi serbest bırakıldı

Libya'nın Misrata kentine ulaştırmak üzere ilaç taşıyan bir Türk gemisi, talimatlara uymadığı iddiasıyla 9'u Türk, 17 mürettebatıyla gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci Hafter güçleri tarafından alıkonulmuştu. Büyük tepki toplayan olayın ardından Dışişleri Bakanlığı açıklama yapmış, "Ağır sonuçları olacak" denilmişti. 5 Aralık'ta alıkonulan Türk gemisinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Libya'nın Misrata kentine ulaştırmak üzere ilaç taşıyan ve talimatlara uymadığı iddiasıyla 9'u Türk, 17 mürettebatıyla Hafter güçlerince alıkonulan Jamaika bandıralı "Mabrooka" adlı Türk ticari kargo gemisi serbest bırakıldı. Kaynaklar, mürettebatıyla birlikte bırakılan geminin, nihai rotası olan Misrata'ya gitmek üzere yola çıktığını aktardı.

Limana çekilmişti

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Sözcüsü Ahmed el-Mismari, 8 Aralık'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ticari geminin, "yasak ilan edilen bölgeye girdiği ve yapılan çağrıya cevap vermediği" iddiasında bulunmuş, "denizcilik kural ve kanunlarına aykırı hareket ettiği için soruşturulmak üzere" ülkenin doğusundaki Ras el-Hilal limanına çekildiğini belirtmişti.

Hafter'den ağır tahrik: İlaç taşıyan Türk gemisi alıkonuldu
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