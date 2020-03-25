Libya'da 'Barış Fırtınası Operasyonu': UMH, darbeci Hafter'e karşı operasyon başlattı

UMH’ye bağlı Öfke Volkanı Operasyon Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerine karşı bütün cephelerde “Barış Fırtınası Operasyonu” başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada operasyonun Hafter güçleri ve paralı askerlerinin, ateşkesi ihlal ederek, Trablus’taki sivil yaşam alanlarını roketlerle hedef almaları nedeniyle başlatıldığı kaydedildi.

Hafter güçleri dün Trablus’un güneyinde Ayn Zara bölgesindeki hapishaneye saldırmış ve 3 görevliyi yaralamıştı. Son 2 günde aynı bölgeye yapılan roketli saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Barış Fırtınası Operasyonu Komutanı Tümgeneral Usame Cuveyli, Libya Ulusal Askeri Hava Üssünü ele geçirdiklerini ve bazı milisleri de esir aldıklarını duyurdu.

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