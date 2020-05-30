Libya’da bölgeyi terk eden Rus güvenlik şirketi Wagner’e bağlı güçler duvarlara not bıraktı

Libya’nın BM nezdindeki meşru temsilcisi UMH’ye bağlı birliklerin, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında ilerleyişi sürüyor.

Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Rus güvenlik şirketi Wagner’e bağlı ve gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter için savaşan birliklerin Trablus’un güneyinden geri çekilmesiyle Al-Hadba ve Al-Rabbe bölgelerindeki evlerin duvarlarına yaptıkları ilginç çizim ve Rusça yazılar görüntülendi.

UMH’ye bağlı birliklerin, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında ilerleyişi sürüyor.

UMH’ye bağlı birliklerin, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında ilerleyişi sürüyor.

UMH’ye bağlı birliklerin, 'Öfke Volkanı' operasyonu kapsamında ilerleyişi sürüyor.

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