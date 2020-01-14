Libya'da Hafter'in imzalamaktan kaçtığı ateşkes metni

Libya'da 2011 yılından bu yana yaşanan krizleri sona erdirmek için toplanan Moskova'daki kritik zirveden bir sonuç elde edilemedi.

Libya'da darbeci Hafter güçleri, ateşkes metnini imzalamadan Moskova'dan ayrıldı.

Hafter'in imzalamadığı ateşkes metninde, başta Trablus olmak üzere diğer şehirleri kapsayan bir ateşkesin sağlanması planlanıyordu. Ateşkes anlaşması göre, iki taraf daha önce varılan 5+5 anlaşması doğrultusunda 5 kişilik çözüm heyeti ismini verecek ve siyasi çözüme dair çalışmalar gerçekleştirilecekti.

Libya'nın meşru temsilcisi olan Ulusal Mutabakat Hükümeti Konsey Başkanı Fayez El Sarrac tarafı ise bu anlaşmayı imzalamıştı.

DÜNYA İşgalci Hafter ateşkes anlaşmasını imzalamadan Rusya’yı terk etti

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Moskova'daki zirveye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Şayet Türkiye müdahale etmeseydi bugün Hafter tüm ülkeyi ele geçirmiş, Libya halkının tamamı zulmün pençesine düşmüş olacaktı. Ateşkesi yazılı hale getirmek amacıyla dün Moskova'da yapılan görüşmelerde Trablus hükümeti uzlaşmacı tavır sergiledi. Bu tutuma rağmen darbeci Hafter ateşkesi imzalamaya yanaşmadı. Önce evet dedi, sonra ne yazık ki Moskova'yı terk etti, Moskova'dan kaçtı ve imzalamadı. Ama heyetimiz oradaki dürüst duruşunu sergileyerek imzasını arkadaşlarımız attı ve şu anda belge evrak her şey bizim elimizde. Biz görevimizi yaptık, bundan sonrası sayın Putin ve onun ekibine ait... Biz hiçbir zaman söylediğimiz sözü inkar etmeyiz"

Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılan toplantıya, Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan katılmıştı.

DÜNYA Moskova'da kritik zirve: Kalıcı ateşkes için Hafter güçleri Trablus'tan çekilmeli



