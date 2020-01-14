Dünya Libyada Hafterin imzalamaktan kaçtığı ateşkes metni
ORTADOĞU

Libya'da Hafter'in imzalamaktan kaçtığı ateşkes metni

Libya'da darbeci Hafter güçlerinin Trablus'a yönelik saldırılarına son vermek için Rusya ve Türkiye'nin girişimiyle düzenlenen Moskova'daki zirveden sonuç çıkmadı. Hafter güçleri, ateşkes metnini imzalamadan Moskova'dan ayrıldı. Anlaşma metninde ateşkes kararının uygulanması ve Libya krizini sonlandırmak için atılacak siyasi çözümle ilgili detaylar yer alıyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Libya'nın darbeci generali Hafter.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Libya'nın darbeci generali Hafter.

Libya'da 2011 yılından bu yana yaşanan krizleri sona erdirmek için toplanan Moskova'daki kritik zirveden bir sonuç elde edilemedi.

Libya'da darbeci Hafter güçleri, ateşkes metnini imzalamadan Moskova'dan ayrıldı.

Hafter'in imzalamadığı ateşkes metninde, başta Trablus olmak üzere diğer şehirleri kapsayan bir ateşkesin sağlanması planlanıyordu. Ateşkes anlaşması göre, iki taraf daha önce varılan 5+5 anlaşması doğrultusunda 5 kişilik çözüm heyeti ismini verecek ve siyasi çözüme dair çalışmalar gerçekleştirilecekti.

  • Libya'nın meşru temsilcisi olan Ulusal Mutabakat Hükümeti Konsey Başkanı Fayez El Sarrac tarafı ise bu anlaşmayı imzalamıştı.

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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Moskova'daki zirveye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

  • "Şayet Türkiye müdahale etmeseydi bugün Hafter tüm ülkeyi ele geçirmiş, Libya halkının tamamı zulmün pençesine düşmüş olacaktı. Ateşkesi yazılı hale getirmek amacıyla dün Moskova'da yapılan görüşmelerde Trablus hükümeti uzlaşmacı tavır sergiledi. Bu tutuma rağmen darbeci Hafter ateşkesi imzalamaya yanaşmadı. Önce evet dedi, sonra ne yazık ki Moskova'yı terk etti, Moskova'dan kaçtı ve imzalamadı. Ama heyetimiz oradaki dürüst duruşunu sergileyerek imzasını arkadaşlarımız attı ve şu anda belge evrak her şey bizim elimizde. Biz görevimizi yaptık, bundan sonrası sayın Putin ve onun ekibine ait... Biz hiçbir zaman söylediğimiz sözü inkar etmeyiz"

Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılan toplantıya, Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan katılmıştı.

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