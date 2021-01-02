Libya'da halk ayaklandı: Hafter'e isyan

Libya halkı, darbeci general Hafter’e bağlı paralı milislerin zorbalıklarının son bulmasını istiyor. Cufra kentine bağlı Hoon bölgesinde halk, Hafter karargahının önünde protestolara başladı. Hafter güçlerine bağlı savaşan Sudanlı “Cancevid” ve Rus “Wagner” çetelerinin silahlı saldırılarının ve hırsızlıklarının bir son bulmasını talep eden protestocular, ellerinde “kısas” yazılı pankartlar taşıdı.
PARALI ASKERLER GİTSİN
- Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminin Facebook hesabındaki açıklamada, göstericilerin “Cufra kenti ve Hoon bölgesinde paralı askerler tarafından sivillere karşı tekrarlanan silahlı baskınların son bulması için askerlerin bölgeden gönderilmesini” talep ettikleri duyuruldu.
EVLERİNİN ÖNÜNDE VURULDULAR
Eymen Abdullah Ebu Kuseyse, geçtiğimiz günlerde 18 Cancevid milisinin saldırısında hayatını kaybetmişti. Temmuz ayında aynı bölgede Ziyad el-Arabi isimli vatandaş Cancevidler’in arabasını çalmalarını engellemeye çalışırken evinin önünde öldürülmüştü. Bu olaydan sonra üç genç de evlerinin önünde katledilmişti.