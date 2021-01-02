Libya'da halk ayaklandı: Hafter'e isyan

Gündem

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yeni gişe yapılacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya'nın Erenler ilçesinde inşa edilecek yeni gişenin ihalesi yapıldı. Yeni gişenin yapılacağı Erenler ilçesi Pekşenler mevkisinde incelemelerde bulunduğunu aktaran Yüce, "Sakarya'mıza yakışan ve daha pratik çözümler sunan alternatif bir otoban girişi için yaklaşık 1,5 yıldır bu proje üzerinde çalışıyoruz. Proje çizimlerini ve fizibilite çalışmalarını hazırladık. Karayolları Genel Müdürlüğümüze sunduk. Genel Müdürlüğümüz 29 Aralık 2020 Salı günü belirlenen güzergahlardaki otoban gişe giriş çıkışları için gerekli olan ihaleyi gerçekleştirdi. Şehrimize hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.