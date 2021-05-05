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Dünya Libyada kara gün dostuyuz
ORTADOĞU

​Libya’da kara gün dostuyuz

Libya’da Mehmetçik’le bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK’nın Libya’daki sıkıntıları gidermek için gece gündüz demeden karada, denizde ve havada elinden geleni yaptığını söyledi. Türkiye’nin önemli sonuçlar elde ettiğine dikkat çeken Akar, “2020’ye kadar Libya’da kimseler yoktu. Biz iyi gün değil, kara gün dostuyuz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Libya’da kara gün dostuyuz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyarette bulunduğu Libya’da görevli Mehmetçik ile bir araya geldi. Programda, Akar, personele hitap etti. Akar, Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kendi hak ve menfaatlerini savunmanın yanısıra dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarında da onların yanlarında olmaya devam ettiğini söyledi. Türkiye ile Libya’nın ortak tarih ve değerlere sahip olduğunu belirten Akar, bundan dolayı Türk askerinin Libya’daki varlığının, kardeşlerinin hak ve hukukunu korumak ve onlara yardımcı olmaktan kaynaklandığını vurguladı.

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LİBYA’NIN EGEMENLİĞİ VE BAĞIMSIZLIĞI ÖNEMLİDİR

  • Libya’nın Libyalılara ait olduğunu ve tek Libya’dan yana olduklarını ifade eden Akar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Libya’nın egemenliği ve bağımsızlığı önemlidir. Biz buraya geldiğimizde birtakım sıkıntılar vardı. Bu sıkıntıları gidermek için gece gündüz demeden karada, denizde ve havada elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik. Yapılan emekler bir noktaya geldi. Geldiğimiz noktada önemli sonuçlar elde edildi. Burada silahlı kuvvetlerin yapılanması, teşkilatının modernize ve organize olması için Türkiye ile birlikte Libyalı kardeşlerimiz omuz omuza çalışmalarını sürdürüyorlar.”

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BURADA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR

Gelecek dönemde yapacakları daha çok işin bulunduğunu, bu nedenle herhangi bir zafer sarhoşluğuna ve rehavete kapılmadan aynı şekilde hassasiyetle çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini dile getiren Akar, şunları kaydetti: “2020’ye kadar Libya’da kimseler yoktu. Biz iyi gün değil, kara gün dostuyuz. Bu manada ortak tarihimize ve değerlerimize sadık kalarak, her türlü riski aldık, almaya da devam ediyoruz. Bunun sonucu barış ve huzurun gerçekleşmesidir. Burada Kara Harp Okulu’ndaki masum 26 gencin katledilmesini, Tarhuna’daki toplu mezarları unutmadık, unutmayacağız. Bugüne kadar 10 bin civarında Libyalı kardeşimize muayene ve tedavi hizmeti verildi. Bugüne kadar 4 bin 407 EYP tespit edildi. EYP nedeniyle 55 sivil hayatını kaybetti. Bunun tekerrür etmemesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya'da
OYNAT 00:27
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Libya'da
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'nın başkenti Trablus'a gitti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de Libya'ya hareket etti.

Yunanistan’ın çabası beyhude

  • Türkiye’nin Libya’daki varlığının, Doğu Akdeniz’deki hak, alaka ve menfaatlerin korunması bakımından da hayati önemde olduğuna dikkati çeken Akar, “Libya ile deniz yetki anlaşması dahilinde Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Yunanistan’ın bu anlaşmayı geçersiz kılma girişimleri beyhude çaba. Sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk, diyalog, barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yanayız.” ifadesini kullandı. Kıbrıs’ta denenmiş ve başarısız olduğu görülmüş çözüm önerilerinin tekrar görüşülmesinden hiçbir sonuç alınamayacağının açık olduğunu vurgulayan Akar, Kıbrıs’ta iki devletli yapının artık tek çözüm olduğunu belirtti.
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