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Dünya Libya Kızılayı ve İHH seferber oldu Hafter kontrolündeki Sirtede mahsur kalan 2 Türk işçi kurtarıldı
ORTADOĞU

Libya'da mahsur kalan 2 Türk kurtarıldı

Libya Kızılayı ve İHH seferber oldu: Hafter kontrolündeki Sirte'de mahsur kalan 2 Türk işçi kurtarıldı

Libya'nın Sirte kentinde mahsur kalan 2 Türk işçi kurtarılarak Misrata'daki Türk yetkililere teslim edildi. Misrata Başkonsolosu Gürkan Gürmeriçliler'in yaptığı açıklamada işçilerin, Büyükelçiliğin girişimleri neticesinde, Libya Kızılayı Misrata Şubesi ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının koordinasyonuyla kurtarıldığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Libya Kızılayı Misrata Şubesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolünde bulunan Sirte kentinde mahsur kalan 2 Türk işçinin kurtarılarak, Türkiye'nin Misrata Başkonsolosu Gürkan Gürmeriçliler'e teslim edildiği bildirildi.

Libya Kızılayı ve İHH'nın ortak çabasıyla kurtarıldılar

  • Misrata Başkonsolosu Gürkan Gürmeriçliler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işçilerin, Büyükelçiliğin girişimleri neticesinde, Libya Kızılayı Misrata Şubesi ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının koordinasyonuyla kurtarıldığını söyledi.

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Sağlık durumları iyi

  • Gürmeriçliler, ülkede lokantacılık alanında çalışan 2 işçinin, yaşam koşullarının yeterince sağlıklı olmadığı bir bölgede tutulduklarını belirterek, sağlık kontrolünden geçirildiklerini ve durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

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Birkaç güne yurda dönecekler

İşçilerin aileleriyle görüştürüldüklerini dile getiren Gürmeriçliler, 2 vatandaşın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından birkaç gün içinde yurda gönderileceklerini kaydetti.

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