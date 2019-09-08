Dünya Libyada meşru hükümetten BAEye tepki
ORTADOĞU

Libya'da meşru hükümetten 'BAE'ye tepki

Libya'da meşru Trablus hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Hafter güçlerine başkenti Abu Dabi'den açıklama yapma izni vermesine tepki gösterdi.

Haber Merkezi AA
BAE Şeyhi Muhammed bin Zayed ile Libya'daki darbeci Hafter güçleri
BAE Şeyhi Muhammed bin Zayed ile Libya'daki darbeci Hafter güçleri

Başkanlık Konseyi, Hafter güçlerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari'nin dün gece Abu Dabi'de basın toplantısı düzenlemesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

  • "İstilacı güçlerin sözcüsü bir basın toplantısı düzenledi. Sözcü, nefreti besleyen ve Libyalıların kanını dökmeye azmettiren kelimeler kullanarak iftiralar attı." denilen açıklamada, BAE'nin, başkenti Abu Dabi'de böyle bir toplantıya izin vermesinin, "Libyalıları öldürmek için saldıranlara destek" ve "işlediği ihlaller ile savaş suçlarını devam ettirmesi için verilen işaret" anlamı taşıdığı, bunun da ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının ihlal edildiği kaydedildi.

Saldırganların hedefleri ve yalanlarının ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, "Bu aşamadan sonra onlara destek veren ülkelerden, bu tutumlarından geri adım atması, Libya'da akan kanı durdurmak ve istikrarı sağlamak için çaba sarf etmesi gerekirdi." ifadesi kullanıldı.

Libya'da Halife Hafter'e bağlı Giryan Operasyon Odası Eski Komutanı Albay Fevzi Buharara, 27 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Trablus'un güneyindeki Giryan kentine düzenledikleri saldırıda BAE'ye ait İHA'ların kendilerine destek verdiğini itiraf etmişti.

HDPye soruşturma

HDP'ye soruşturma

Diyarbakır il ve ilçe örgütleri hakkında soruşturma başlatıldı.
ABDye güven olmaz

ABD'ye güven olmaz

Uzmanlara göre 'ortak devriye' soru işaretlerini dağıtmadı.
Güvenli bölgeyiteröristler için istiyor

Güvenli bölgeyi
teröristler için istiyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesaj.
Kritik görüşme

Kritik görüşme

Bakan Çavuşaoğlu Zarif ile Suriye'yi konuştu.
Beklenmedik trafik

Beklenmedik trafik

​Okul için tatilden dönenler yoğunluk oluşturdu.
Saat 04.25'te sahte imzayla göndermiş

Saat 04.25'te sahte imzayla göndermiş

​FETÖ'cü hainlerin gönderdiği mesaj ortaya çıktı.
28 Şubat'ı hatırlatan işler var

28 Şubat'ı hatırlatan işler var

Cumhurbaşkanı, Önder İmam Hatipliler Buluşması'nda konuşuyor.
Devriyeler<br> devam edecek

Devriyeler
devam edecek

Bakanlık'tan çok net Fırat'ın doğusu mesajı.
Bir aile daha katıldı

Bir aile daha katıldı

​HDP önünde bekleyenlere sanatçılardan destek.
Ortak devriye<br> sona erdi

Ortak devriye
sona erdi

ABD ile ilk ortak kara devriyesi atan zırhlılar döndü.
Dehşeti yaşadılar

Dehşeti yaşadılar

Yürüyüşe çıkanlar korkunç olay ile karşılaştı.
'Esnaf arkadaşınızım'

'Esnaf arkadaşınızım'

Sahte kimlikle açtığı kuyumcuda dolandırdı.
Şehidin kanı <br>yerde kalmadı

Şehidin kanı
yerde kalmadı

Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 terörist öldürüldü.​
Yeni gelişme

Yeni gelişme

​İTÜ mezunu genç vahşice öldürülmüştü.
Tehdit ediliyoruz

Tehdit ediliyoruz

​Ailelerin HDP önündeki eylemi 6'ncı gününde.
Kayyum söz <br>konusu değil

Kayyum söz
konusu değil

Bakan Soylu, kayyum iddialarına cevap verdi.
Yarın başlayacak

Yarın başlayacak

​Yeni eğitim öğretim yılına dair tüm detaylar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.