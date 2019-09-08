Libya'da meşru hükümetten 'BAE'ye tepki

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Huzurlu ders başı

İstanbul’da yaklaşık 2 milyon 800 bin öğrenci ile 155 bin öğretmen pazartesi günü ders başı yapacak. İlk gün saat 14.00’e kadar ulaşım ücretsiz olacak. İstanbul Valiliğince alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, 3 bin 204 okulun giriş-çıkış saatlerinde 359 polis ekibi görev yapacak. Okul kolluk görevlileri ve Mobil Okul Timleri okulda ve çevresinde çalışmalarını sürdürecek. İçişleri Bakanlığı da servis denetimlerini artıracak.