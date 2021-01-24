Dünya Libyada mühimmat mayın ve el yapımı patlayıcıların imhasına devam ediliyor
ORTADOĞU

Libya'da mühimmat mayın ve el yapımı patlayıcıların imhasına devam ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı, "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması" kapsamında Libya Savunma Bakanlığı timleriyle mühimmat, mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) imhasına devam edildiğini duyurdu. Paylaşımda ayrıca mühimmat ve mayın/EYP'lerin imhasına ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

Haber Merkezi AA
Mühimmat ve mayın/EYP'lerin imhasına ilişkin fotoğrafa da yer verildi.
Mühimmat ve mayın/EYP'lerin imhasına ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması" kapsamında Libya Savunma Bakanlığı timleriyle mühimmat, mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) imhasına devam edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya'da bulunan timlerimizce, Libya Savunma Bakanlığı timleriyle tespit edilen mühimmat ve mayın/EYP'lerin imhasına devam ediliyor."

Paylaşımda ayrıca mühimmat ve mayın/EYP'lerin imhasına ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

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