Libya'da mühimmat mayın ve el yapımı patlayıcıların imhasına devam ediliyor Milli Savunma Bakanlığı, "Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması" kapsamında Libya Savunma Bakanlığı timleriyle mühimmat, mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) imhasına devam edildiğini duyurdu. Paylaşımda ayrıca mühimmat ve mayın/EYP'lerin imhasına ilişkin fotoğrafa da yer verildi.



Haber Merkezi 24 Ocak 2021, 14:03 Son Güncelleme: 24 Ocak 2021, 14:12 AA