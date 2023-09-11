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Dünya

Libya'da sel felaketi: En az 2000 ölü

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'yı vurdu. Libya'da yaşanan fırtınanın neden olduğu sel felaketi nedeniyle en az 2000 kişinin öldüğü, 7000 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Semih Bozkuş
22:01 . 11/09/2023 الإثنين
Yeni Şafak

Fas'taki depremin ardından Kuzey Afrika'da şimdi de Libya sel felaketini yaşadı.

Libya'nın doğusunda, Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası nedeniyle sel meydana geldi.

Yaşanan sel felaketine ilişkin Libya'nın doğusundaki “hükümetin Başbakanı” Usame Hammad açıklamada bulundu. Hammad, Derne'deki selde ölenlerin sayısının 2000'i geçtiğini açıkladı.

Libya'nın doğusundaki “hükümetin İçişleri Bakanı” Ebu Zeribe de yağışlarda 1500'den fazla kişi öldüğünü, 7000 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.


Türkiye'den taziye mesajı


Dışişleri Bakanlığı, Libya'yı etkileyen kasırgada yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Libya'yı dünden bu yana etkisi altına alan ve ülkenin özellikle doğu kıyılarını vuran Daniel Kasırgası nedeniyle çok sayıda Libyalının hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.


Açıklamada, "Dost ve kardeş Libya halkına ve Libya'ya başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi, bu doğal afet karşısında da kardeş Libya'ya her türlü desteği sağlamaya hazırdır." ifadeleri yer aldı.

#Libya
#Sel Felaketi
#Daniel Fırtınası
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