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Dünya

Libya’da 'Türk İhraç Ürünleri Fuarı' açıldı

Libya'nın doğusunda bulunan Bingazi kentinde 'Türk İhraç Ürünleri Fuarı' faaliyetlerine başladı. Toplamda 38 firmanın katıldığı fuarın açılışını Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz gerçekleştirdi.

15:27 . 12/06/2023 Pazartesi
AA
Uzun zamandan sonra Türkiye ile ülkenin doğusunda düzenlenen ilk fuar olduğu belirtilen "Türk İhraç Ürünleri Fuarı" 15 Haziran'a kadar faaliyetlerini sürdürecek.

Uzun zamandan sonra Türkiye ile ülkenin doğusunda düzenlenen ilk fuar olduğu belirtilen "Türk İhraç Ürünleri Fuarı" 15 Haziran'a kadar faaliyetlerini sürdürecek.

Türkiye’den 38 firmanın katıldığı fuarın açılışını Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz yaptı.

Büyükelçi Yılmaz, Türk şirketlerinin Libya’nın doğusunda hak ettiği konuma ulaşması ve ticari ilişkilerin canlandırılması bakımından fuarı önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Yılmaz, "Firmalar ve iş insanlarımızın fuara yoğun katılım göstermesi, Libya ekonomisine duyduğumuz güvenin ve bölge ayrımı yapmaksızın Libya’nın kalkınmasına verdiğimiz önemin de nişanesidir." ifadelerini kullandı.

Fuara ev sahipliğinden dolayı doğu bölgesi makamlarına teşekkür eden Yılmaz, Libya ile 500 yılı aşan müşterek tarihi ve sosyal bağlara vurgu yaptı.

Yılmaz, "Bu bağlardan kaynaklanan ortak gücümüzü başta ticaret olmak üzere muhtelif alanlardaki işbirliğimize yansıtmak istiyoruz. Bu fuarın, özel sektörümüzün Libya’nın doğu bölgesindeki faaliyetlerinin canlandırılması için kritik bir dönüm noktası teşkil edeceğine ve bölgenin kalkındırılmasına yeni bir boyut kazandıracağına yürekten inanıyorum." dedi.



"Libya ile ticaret sadece ticaret değildir"


Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı ve Karanfil Group Yönetimi Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, Libya’nın jeostratejik konumu itibarıyla hem Afrika'nın dünyaya açılan kapısı hem de dünyanın Afrika'ya açılan kapısı olduğuna dikkati çekti.

"Libya ile ticaret sadece ticaret değildir." diyen Karanfil, Libya’nın Türkiye hinterlandında en önemli Afrika ülkesi olduğunu kaydetti.

Karanfil, "Fuarımızı gerçekleştirdiğimiz Bingazi Limanı Akdeniz kıyısında bulunan Libya’nın ikinci büyük şehridir. Petrokimya, turizm, sağlık, madencilik, müteahhitlik sektörü gibi hemen hemen her alanda fuara katılım sağlayanların yatırım açısından cazibe merkezlerinden birisi olduğu tekrar anlaşılmıştır. Türk iş insanları üstün tecrübeleriyle bu alanlara yönelerek Libya'nın ihtiyaçlarını yatırıma dönüştürebilir, aynı zamanda ülkenin gelişmesine katkı sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Organizatör Mesut Akpınar ise, fuara Türkiye’den 38 firma ve 65 iş insanının katıldığını söyledi. Akpınar, fuarın açılışında Bingazi Belediye Başkanı Sakr Bucevari'nin yanı sıra diğer Libyalı yetkililerin de yer aldığını aktardı.

Uzun zamandan sonra Türkiye ile ülkenin doğusunda düzenlenen ilk fuar olduğu belirtilen "Türk İhraç Ürünleri Fuarı" 15 Haziran'a kadar faaliyetlerini sürdürecek.



#Bingazi
#Libya
#Türk İhraç Ürünleri Fuarı
32 dakika önce
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