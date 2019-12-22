Dünya Libyada Zintan güçleri Türkiye ile yapılan anlaşmaya destek veriyor
ORTADOĞU

Libya'da Zintan güçleri Türkiye ile yapılan anlaşmaya destek veriyor

Libya'nın başkenti Trablus'un güneybatısındaki Zintan kentindeki askeri ve siyasi kurumların yetkilileri, ülke topraklarını dış güçlerin saldırılarına karşı savunmasını sağladığı için Türkiye ile imzalanan mutabakat muhtırasını desteklediklerini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Libya'daki meşru Trablus hükümet güçleri.
Libya'daki meşru Trablus hükümet güçleri.

Zintan Belediye Meclisi, Askeri Meclis, Temsilciler Meclisi'ndeki Zintanlı milletvekilleri tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, "Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH), Libyalıların, dış güçlerin saldırılarına karşı kendi topraklarını savunma imkanı veren muhtıraları yürürlüğe koyma kararı alması" memnuniyetle karşılandı.

Açıklamada, Zintan kentinin tüm siyasi, askeri ve sosyal imkanlarının Trablus'un savunulması konusunda UMH hükümetinin hizmetine tahsis edileceği belirtildi.

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  • Birçok Arap örgütlerinin yanı sıra Fransa ve Rusya'nın da Libyalıları vesayet altına alma çabalarının reddedildiği açıklamada, ülkenin içine düştüğü egemenlik ihlali durumundan doğudaki silahlı milislerin komutanı Halife Hafter sorumlu tutuldu.

Açıklamada, bazı din bilginlerinin Hafter'e destek vererek ülkede Müslüman kanı akıtılmasını mübah kılmaları ve bu meyanda nefret içerikli dini söylem kullanmalarının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Öte yandan "Libya Alimleri ve Şeyhleri Ulusal Birliği" dün yayımladığı bildiride başkent Trablus'taki hükümetin zaferi için yapılacak çalışmaların Türkiye ile varılan mutabakata göre olması gerektiği ilan edilmişti.

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