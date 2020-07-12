Libya'daki toplu mezarlara UCM’den inceleme

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından incelenecek suçları arasında toplu öldürmeler, adam kaçırma olayları, işkence, cesetlerin tahrifi gibi eylemler yer alıyor

Libya’nın doğusundaki terör örgütü lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından incelenecek suçları arasında toplu öldürmeler, adam kaçırma olayları, işkence, cesetlerin tahrifi gibi eylemler yer alıyor. Libya Dışişleri Bakanlığı 7 Temmuz’da UCM’nin Hafter milislerinin Trablus’un güneyindeki ve Terhune’deki savaş suçlarını incelemek üzere ülkeye araştırma heyeti göndermeyi kabul ettiğini açıkladı. Heyet, Hafter milislerinin başkent Trablus’a yönelik 14 ay süren saldırıları kapsamında işlediği suçları bu ayın ikinci yarısında incelemeye başlayacak.

Libya makamların belgelediği bu suçlar, UCM’nin yetkisi sahası içinde yer alıyor. Uzmanlara göre UCM heyeti sadece Terhune ve Trablus’un güneyindeki toplu mezarları incelemekle yetinebilir veya yetki alanına giren tüm soykırım, insanlık ve savaş suçlarını da bu incelemeye dahil edebilir.

Hafter

Hafter milislerinin 4 Nisan 2019 - 5 Haziran 2020 bu yana işlediği ve UCM’nin yetki alanına giren suçlar arasında şunlar yer alıyor: Terhune’deki katliamlar, toplu mezarlar, işkencehaneler, ve gizli zindanlarda kurulan, “İnsan Fırınları” olarak adlandırılan hücreler.