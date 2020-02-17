Libyalılar devrimin 9. yılında darbeci Hafter'e direniyor

Devrimin üzerinden geçen 9 yıla rağmen Libyalılar hâlâ güvenlik, istikrar, demokrasi ve daha fazla özgürlük için mücadeleye devam ediyor.

Muammer Kaddafi'nin 42 yıl boyunca demir yumrukla yönettiği Libya'da devrimin dokuzuncu yılı kutlanırken, halk şimdi de darbeci General Halife Hafter'e karşı büyük bir özgürlük mücadelesi veriyor.

Yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen halkın mücadele azminin kırılmadığı gözleniyor.

Bütün devlet kurumlarının önündeki hoparlörlerden ve cuma günleri camilerin minarelerinden tekbir getirilerek halka moral verilmeye çalışılıyor.

Ülkenin içinde bulunduğu durum başkent Trablus'taki cuma hutbelerinde de yoğun bir şekilde işleniyor. Bazı camilerde imamlar, Türkiye'nin Libya'ya verdiği desteği anlatıyor. Ankara'nın Libyalıların yanında yer aldığını belirten imamlar, Türkiye’ye minnettar olduklarını söylüyor.

Cuma günleri Trablus'un Şehitler Meydanı'nda düzenlenen geniş katılımlı gösterilerde de sık sık Türkiye’ye teşekkür sloganları yükseliyor.

OYNAT 07:51 Libya Kaddafi'nin ardından ayakta durmaya çalışıyor Libya'da Kaddafi'nin 42 yıllık liderliğine son veren 17 Şubat devriminin üzerinden tam 8 yıl geçti. Bugün Libya, bölünmenin ve iç savaşın eşiğine sürüklenmişken kimisi Kaddafi'yi arıyor, kimisi 'İyi ki de öldürüldü' diyor. Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkede, 17 Şubat 2011'de başlayan ayaklanmaların ardından Kaddafi dönemi, NATO'nun askeri müdahalesi ile sona erdi. Ancak istikrarsızlık ve belirsizliklerle geçen sekiz yılda, Libya'daki aktörlerin ve Avrupa ülkelerinin iktidar ve doğal kaynaklar için savaşı devam ediyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Ekonomik durum kötüleşiyor

Ülkede çatışmalar devam ederken, başkent Trablus'ta akşam saatlerinde hayat neredeyse durma noktasına geliyor. Günde 8 saate kadar çıkan elektrik kesintileri nedeniyle sokak lambaları bile yanmıyor. Esnaf dükkanlarını açık tutabilmek için akaryakıtla çalışan jeneratörleri devreye sokuyor.

Geceleri karanlığa gömülen sokaklarda, İsrail ablukası altındaki Gazze'dekine benzer jeneratör kirliliği yaşanıyor. Neredeyse her dükkanın önünde çalınmaması için demir parmaklıklarla korumaya alınmış bir jeneratör var.

Başkent Trablus'ta iç savaşın yorgunluğu her tarafa yansımış durumda. Petrol zengini ülkedeki benzin istasyonlarında uzun araç kuyrukları göze çarpıyor.

Günlerdir toplanmayan çöp yığınları da başkentteki diğer bir sorun.

OYNAT 00:00 NELER OLUYOR | Libya'da kim kiminle savaşıyor, Türkiye neden asker gönderiyor? 2011 yılında Kaddafi'nin öldürülmesiyle bir türlü istikrar sağlayamayan Libya, Türkiye ve dünya gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. Suudi Arabistan'dan Mısır'a, Fransa'dan Rusya'ya kadar birçok ülke Libya'daki gelişmeleri çok yakından takip etmekle kalmıyor, hem askeri hem de diplomatik olarak bu ülkede söz sahibi olmaya çalışıyor. Avrupa'nın güney kapısı konumunda olan ve zengin petrol kaynakları ile öne çıkan Libya, özellikle Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle birlikte kilit ülke haline geldi.



Peki Libya'da neler oluyor? Kim kimle savaşıyor? Türkiye neden bu ülkeye asker gönderiyor? 'Neler Oluyor?' serisinin ilk bölümü 'Libya'da neler oluyor?' ile karşınızdayız.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Hafter'e karşı direniş sürüyor

Libya'da Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana belki de en kritik günler yaşanıyor.

Kaddafi'nin memleketi Sirte'de kontrolü ele geçiren ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Libya yönetimi olan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) elindeki Misrata ve başkent Trablus'a gözünü dikmiş durumda.

Güney ve batıdan kıskaca alınan Trablus'ta kontrolü elinde bulunduran UMH ise Türkiye’nin de desteğiyle direnmeye devam ediyor.

Bununla birlikte ülke ekonomik olarak da zor bir dönemden geçiyor. Darbeci Hafter'in, ülkenin güneyindeki en büyük petrol sahası Şerare'den gelen petrol boru hattının vanalarını kapatması nedeniyle petrol ihracatı durdu.

REKLAM

Libya Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, Ocak 2020'de petrolden hiç gelir elde edilemedi. UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac, petrol ihracatı yapılamadığı için bankanın 1,4 milyar dolar zarar ettiğini söyledi.

DÜNYA Çavuşoğlu: Hafter'in ihlalleri ve saldırganlığının durdurulması gerek

Libya'daki darbe girişimi ikinci iç savaşın başlangıcı oldu

Libya'da Kaddafi iktidarı 2011'de sona erdi ancak istikrar bir türlü sağlanamadı.

Kaddafi dönemi subaylarından Halife Hafter, 14 Şubat 2014'te meşru hükümete darbe girişiminde bulundu.

Hafter, ele geçirdiği devlet televizyondan yayımlanan konuşmasında, parlamentoyu, hükümeti ve anayasayı askıya aldığını duyurdu.

Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinde bulunan parlamentonun desteğini alan Hafter, kendisine arka çıkan Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerin de yardımıyla Bingazi'yi ele geçirerek iç savaşın fitilini ateşlemiş oldu.

Halife Hafter, başkent Trablus'a da 4 Nisan 2019'da saldırı emri verdi.

UHM buna askeri olarak "Öfke Volkanı Operasyonu" ile karşılık verdi. Bir yıla yakın süredir devam eden çatışmalarda Hafter, Trablus’u ele geçirmeyi başaramadı. Ülkede Kaddafi'nin devrilmesi sürecinden sonraki ikinci iç savaşın 4 Nisan 2019'da fiilen başladığı değerlendiriyor.

DÜNYA Münih'te Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısı başladı

Ne olmuştu?

Tunus'ta bir gencin kendini ateşe vermesiyle başlayan ve Arap Baharı olarak adlandırılan süreçte önce Zeynel Abidin bin Ali iktidarı, ardından da Mısır'da 30 yıldır süren Hüsnü Mübarek yönetimi devrildi.

Bu arada bölgedeki halk hareketleri Libya'ya sıçradı. Libyalıların 17 Şubat 2011'de başlattıkları gösteriler sonucunda ülkeyi 42 yıldır yöneten Muammer Kaddafi devrilen üçüncü Arap lider oldu.

Kaddafi sonrasında ülkede oluşan yönetim boşluğunu, yıllardır sürgünde bulunan demokrasi ve özgürlük hareketleri ile dini akımların ileri gelenleri doldurmaya çalıştı.

REKLAM