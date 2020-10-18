Libya'nın Terhune kentinde beş yeni toplu mezar bulundu

Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerden kurtarılan Terhune şehrindeki Rabta toplu mezar kazı alanında bulunan beş yeni mezardan cesetler çıkartıldı.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, Terhune kentindeki Rabta toplu mezar kazı bölgesinde beş yeni mezarın daha bulunduğu ve buralardan cesetler çıkartıldığı belirtildi. Ancak bulunan yeni mezarlarda ulaşılan ceset sayısına ilişkin detay verilmedi.

Hükümete bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumunun paylaştığı rakamlara göre, Terhune'deki toplu mezarlarda toplam vaka sayısı 74'e yükselirken, şu ana kadar toplu mezarlarda 60 ceset, 14 ceset parçasına ulaşıldı. Kurumun yaptığı açıklamaya göre, kentteki toplu mezar kazı çalışmaları sürüyor.

OYNAT 01:40 İletişim Başkanlığı paylaştı: Türkiye neden Libya'da? İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videolarla 'Türkiye neden Libya'da?' sorusunun cevabı detaylarıyla anlatıldı. 4 bölümden oluşan 'Türkiye neden Libya'da?' başlıklı video dizisinde, 'Yıllardır süren otorite boşluğu sömürgeci Batılı devletlerin çıkarlarıyla birleşince Libya, şiddet sarmalının içinde ayakta kalmaya çalıştı. Birleşmiş Milletler'in destek verdiği Ulusal Mutabakat Hükümeti Libya'nın tek meşru hükümetidir' sözlerine yer verildi.

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Barış Fırtınası ile kontrol sağlanmıştı

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

Hafter milislerinin başkent Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'nin kurtarılmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde en az 14 toplu mezar bulunduğunu açıklamıştı.

Yargısız infaz ile suçlanıyorlar

Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) 22 Haziran'da yapılan açıklamada da toplu mezarlara ilişkin UCM Başsavcılığına güvenilir bilgiler ulaştığı kaydedilmişti.

Hafter yanlısı Kaniyat milisleri, Terhune'yi kontrol ettiği dönemde, şehirdeki muhalif gördüğü sivil halkı ve rakip gördüğü aşiretleri yargısız infaz etmekle suçlanıyor.

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