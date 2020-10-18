Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Libyanın Terhune kentinde beş yeni toplu mezar bulundu
AFRİKA

Libya'nın Terhune kentinde beş yeni toplu mezar bulundu

Libya'da Hafter'e bağlı milislerin bir dönem harekat üssü olarak kullandığı Terhune kentindeki Rabta kazı alanında bulunan beş toplu mezardan cesetler çıkartıldı. Hafter yanlısı Kaniyat milisleri, Terhune'yi kontrol ettiği dönemde, şehirdeki muhalif gördüğü sivil halkı ve rakip gördüğü aşiretleri yargısız infaz etmekle suçlanıyor.

Haber Merkezi AA
Kaniyat milisleri, Terhune'yi kontrol ettiği dönemde sivil halkı katletti.
Kaniyat milisleri, Terhune'yi kontrol ettiği dönemde sivil halkı katletti.

Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerden kurtarılan Terhune şehrindeki Rabta toplu mezar kazı alanında bulunan beş yeni mezardan cesetler çıkartıldı.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, Terhune kentindeki Rabta toplu mezar kazı bölgesinde beş yeni mezarın daha bulunduğu ve buralardan cesetler çıkartıldığı belirtildi. Ancak bulunan yeni mezarlarda ulaşılan ceset sayısına ilişkin detay verilmedi.

Hükümete bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumunun paylaştığı rakamlara göre, Terhune'deki toplu mezarlarda toplam vaka sayısı 74'e yükselirken, şu ana kadar toplu mezarlarda 60 ceset, 14 ceset parçasına ulaşıldı. Kurumun yaptığı açıklamaya göre, kentteki toplu mezar kazı çalışmaları sürüyor.

İletişim Başkanlığı paylaştı: Türkiye neden Libya'da?
OYNAT 01:40
İletişim Başkanlığı paylaştı: Türkiye neden Libya'da?
İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videolarla 'Türkiye neden Libya'da?' sorusunun cevabı detaylarıyla anlatıldı. 4 bölümden oluşan 'Türkiye neden Libya'da?' başlıklı video dizisinde, 'Yıllardır süren otorite boşluğu sömürgeci Batılı devletlerin çıkarlarıyla birleşince Libya, şiddet sarmalının içinde ayakta kalmaya çalıştı. Birleşmiş Milletler'in destek verdiği Ulusal Mutabakat Hükümeti Libya'nın tek meşru hükümetidir' sözlerine yer verildi.


Barış Fırtınası ile kontrol sağlanmıştı

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

Hafter milislerinin başkent Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'nin kurtarılmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde en az 14 toplu mezar bulunduğunu açıklamıştı.

Yargısız infaz ile suçlanıyorlar

Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) 22 Haziran'da yapılan açıklamada da toplu mezarlara ilişkin UCM Başsavcılığına güvenilir bilgiler ulaştığı kaydedilmişti.

Hafter yanlısı Kaniyat milisleri, Terhune'yi kontrol ettiği dönemde, şehirdeki muhalif gördüğü sivil halkı ve rakip gördüğü aşiretleri yargısız infaz etmekle suçlanıyor.

Libya ordusu teyakkuzda: Hafter milisleri Trablus'a yeniden saldırabilir
DÜNYA
Libya ordusu teyakkuzda: Hafter milisleri Trablus'a yeniden saldırabilir
Abone Ol Google News
Ersin Tatar önde

Ersin Tatar önde

KKTC'de sandıkların yüzde 84'ü açıldı.
Maç başladı

Maç başladı

​Göztepe sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Kaşif göreve başladı

Kaşif göreve başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez açıkladı.
Türkiye'nin Tesla'sı

Türkiye'nin Tesla'sı

Alman basını yerli otomobil TOGG'a övgüler yağdırdı.
Tarihi köprüye bayrak dikildi

Tarihi köprüye bayrak dikildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu.
İlk maçında kafa attı

İlk maçında kafa attı

​Dünya yıldızı Süper Lig'deki ilk maçında şoke etti.

Erivan'ı silahlandırıyorlar

Erivan'ı silahlandırıyorlar

Erdoğan'dan Fransa, ABD ve Rusya'ya tepki.
Ermeni özel <br>birlikleri böyle kaçtı

Ermeni özel
birlikleri böyle kaçtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı.
PKK'ya <br>bir darbe daha

PKK'ya
bir darbe daha

Amanoslar Dörtyol İslahiye Grubu çökertildi.
Yedi gün <br>boyunca denetim

Yedi gün
boyunca denetim

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine ek genelge gönderdi.
Kurtarılmayı böyle bekledi

Kurtarılmayı böyle bekledi

İstanbul'u sağanak vurdu, taksici aracının üstünde mahsur kaldı.
Sayıları <br>giderek artıyor

Sayıları
giderek artıyor

Türkiye'ye nasıl geldiği bilinmiyor.
Yedi ay sonra bir ilk

Yedi ay sonra bir ilk

Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilmişti.
S-400'ler<br>Ankara'ya dönüyor

S-400'ler
Ankara'ya dönüyor

Sinop'taki test atışlarını başarıyla tamamladı.
Bakan Selçuk açıkladı

Bakan Selçuk açıkladı

65 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.
Alçak saldırıyı görmezden geldi

Alçak saldırıyı görmezden geldi

​Amerikan basını, korkunç katliama tek satır yer vermedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.