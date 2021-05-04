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Dünya Libyaya çıkarma
ORTADOĞU

​Libya’ya çıkarma​

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Org. Güler ve MİT Başkanı Fidan ile Libya’nın başkenti Trablus’a gitti. Kritik ziyarette iki ülke ilişkileri ile bölgesel konular ele alınacak. Akar, eğitim, yardım, danışmanlık unsurunu ziyaret ederek Mehmetçik ile bir araya gelecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Libya’ya çıkarma​
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Eskişehir’deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı’nda incelemelerini tamamlayan Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler’le Libya’nın başkenti Trablus’a geçti. Akar’ı taşıyan uçak Trablus’taki Mitiga Havalimanı’na indi. Daha sonra Akar, Org. Güler’le beraber Libya Görev Grubu Komutanlığı’nı ziyaret etti. Akar burada Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed El-Haddad ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da resmi ziyaret için Libya’ya gitti.

Sürpriz ziyaret: Bakan Çavuşoğlu ve Akar Libya'ya gidiyor
DÜNYA
Sürpriz ziyaret: Bakan Çavuşoğlu ve Akar Libya'ya gidiyor

  • Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; Çavuşoğlu’na Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın eşlik edeceği kaydedildi. Daha sonra bakanlar Çavuşoğlu ve Akar, Libya Başbakanı Dibeybe ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.Başbakanlık binasındaki heyetler arası görüşmede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan ve diğer yetkililer de yer aldı. Görüşme basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat sürdü.

Bakan Akar ve komutanlar Irak sınırında
GÜNDEM
Bakan Akar ve komutanlar Irak sınırında

MUKADDES BİR ÜLKE

Çavuşoğlu, ikili görüşmelerin ardından mevkidaşı Necla el-Menguş’la ortak basın toplantısı düzenledi. Güçlü bir heyetle yapılan ziyaretin amacının kardeş Libya’ya, Başkanlık Konseyi ve Ulusal Birlik Hükümeti’ne (UBH) Türkiye’nin desteğini bir kere daha yinelemek olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Batısıyla, doğusuyla, güneyiyle Libya bizim için mukaddes bir ülkedir. Türkiye olarak Libya’nın bütünlüğü, egemenliği, bağımsızlığı ve siyasi birliğinin muhafazasını her zaman ilke edindik ve önem veriyoruz” diye konuştu. Çavuşoğlu, mevkidaşıyla iki ülke arasında bulunan deniz yetki alanları anlaşması ve bundan sonra atacakları adımları da ele alma fırsatları olduğunu belirtti.

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