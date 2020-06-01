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Dünya Libyaya üs kurma ABDden Rusyaya Akdeniz uyarısı
ORTADOĞU

Libya’ya üs kurma: ABD'den Rusya'ya Akdeniz uyarısı

ABD, Rusya’nın Libya’da kalıcı bir üs sahibi olması durumunda, NATO ve Avrupa için güvenlik durumunun temelden değişeceği uyarısında bulundu. ABD bir kez daha resmi ağızdan, Rusya’nın Libya’daki faaliyetlerinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Libya’da paralı milisleri yöneten darbeci Halife Hafter (sol) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (sağ)
Libya’da paralı milisleri yöneten darbeci Halife Hafter (sol) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (sağ)

ABD’nin Afrika Kuvvetleri’nde (AFRICOM) istihbarat daire başkan yardımcısı olarak görev yapan Tuğgeneral Gregory Hadfield, önceki gün gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın Libya’da kalıcı bir askeri üsse sahip olması ve buraya uzun menzilli füzeler konuşlandırması durumunda, bunun NATO ve Avrupa için yepyeni bir güvenlik durumu meydana getireceğini ifade etti. AFRICOM’un, Libya’da Rusya’yı dengelemek amacıyla Tunus’a “Güvenlik Güçleri Yardım Tugayı” konuşlandırma teklifini götürdüğü ortaya çıkmıştı.

Fotoğraf: Arşiv

HAFTER TERÖRÜNE DESTEK VERİYOR

Rusya’nın halihazırda, Doğu Akdeniz havzasında sadece Suriye’de üsleri bulunuyor. Moskova, Libya İç Savaşı’nda, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Es-Serrac yönetimini hedef alan terör örgütü lideri Hafter’i destekliyor. ABD, Rusya’nın bu destek kapsamında Libya’ya geçtiğimiz günlerde çok sayıda savaş uçağı gönderdiğini uydu görüntüleri vasıtasıyla duyurmuştu. Rusya’nın Hafter’e destek olmak amacıyla sahte Libya dinarı bastığı da ortaya çıkmıştı. Basılan sahte Libya dinarlarına Malta’da el kondu.

Mig-29’lara Şam hüllesi

  • Öte yandan, Rusya’nın Libya’ya konuşlandırmak amacıyla önce Suriye’ye gönderdiği ve boyattığı Mig-29’lara Şam hüllesi yaptığı ortaya çıktı. Esad rejimine bağlı SANA haber ajansı Rusya’nın ikinci paket gelişmiş Mig-29 savaş uçaklarını bir törenle Şam rejimine Rusya kotrolündeki Hmeymim hava üssünde teslim ettiği iddia edildi. Haberde uçakların 1 Haziran (Bugün) itibariyle operasyonel olacağı da belirtildi. Rusya’nın Mig-29’ları Esad rejimine teslim etmesinde gerçek hedefin bu uçakların Hafter’e destek amacıyla Libya’da kullanılmak istenmesi olduğu belirtiliyor. Moskova’nın, Şam hüllesiyle, Libya’da olası sorumluluktan da kendini aklamayı hedeflediği değerlendiriliyor. Daha önce Rusya’nın Hafter’e destek olmak amacıyla Şam üzerinden militan nakli yaptığı tespit edilmişti. Rus Wagner paralı milislerinin de Kremlin’in oluruyla Libya’da Hafter’e destek verdiği biliniyor. Wagner paralı askerleri geçtiğimiz günlerde kargo uçaklarıyla bölgeden tahliyeli edilmişti.

Rusya Hafter'e destek için Suriye'den yeni militanlar sevk etti
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Rusya Hafter'e destek için Suriye'den yeni militanlar sevk etti
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